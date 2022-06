ZA 200 EVRA KOLJU LJUDE, DAĆEMO PARE DA TI ĆERKE IZBUŠE! Još šok detalja sa suđenja bračnom paru koji je doktora držao kao roba

"Polomiću ti kosti, rаzbiću ti zube, sve ćeš krv da pi*aš. Zašto nisi rekao da radiš ultrazvuk, mene ćeš da nameštaš? Sada ćeš da vidiš kad dođeš".

Ovo je samo deo jednog od nekoliko šokantnih razgovora koje je snimila policija po nalogu suda tokom praćenja Nebojše Nikolova (46) iz Niša optuženog da je sa vanbračnom suprugom Draganom Petrović (32), pretnjama i silom držao poznatog niškog kardiologa dr Jozefa G. (66) u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa.

Optuženi se terete da su uspostavili ropski odnos nad lekarom kako bi brinuo o njihovom zdravstvenom stanju, izdržavao ih, davao penziju i primanja sa privatne poliklinike pri čemu su mu ograničavali slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima i primorali ga da nakon odlaska u penziju, marta meseca 2019. godine napusti porodičnu kuću u kojoj je živeo sa suprugom i ćerkama i započne život na ulici pod njihovom kontrolom, stojeći danju na ulici a noću spavajući u automobilu koji su iznajmiljivali njegovim parama.

Na snimcima koji su danas prezentovani u sudnici Višeg suda moglo se čuti kako optuženi dr Jozefa terete da stalno "stresira" Nebojšu, koji zbog njega navodno mora da pije "tonu" lekova, zbog čega ima dodatne zdravstvene smetnje. Zbog toga su upućivali najbeskrupuloznije pretnje i doktoru i njegovoj porodici "ako se Nebojši nešto desi", smatrajući ga odgovornim za zdravlje Nikolova, nazivajući lekara "kučetom smrdljivim" i "majmunom".

Šokantni razgovori snimljeni

Jedan od razgovora - u kojem prema optužnici pretnje doktorovoj porodici izriče Petrovićeva dok se Nikolov čuje kako suflira u pozadini, potpuno je šokantan prema onome što se moglo čuti.

- Ne staneš li sa ovim stresovima, ti i tvoja porodica ste mrtvi ljudi. I one tvoje kravetine ćerke, glavu ću da im otkidam kao na vrapca, samo ne staneš li više da ga stresiraš, ima da uzmem bombu i da im bacim i jednu i drugu. Taman kad se skupe svi na ručak, taman bacim bombu da svi odlete u vazduh, nemoj da se igraš sa mnom nisam normalna, kažem ti da nisam normalna, kad je on u pitanju nisam normalna! Znači mene mnogo briga za sve, nije me briga za svoju decu, će me bude briga za tvoju decu, pa ti ne znaš koliku mržnju gajim prema tebi i prema tvojoj porodici. Ti si nam uništio živote, i šta očekuješ. Svaki dan gde god da pođemo nosimo kesu sa lekovima, nosimo kesu sa EKG, umesto da nosimo čokolade da vodimo decu za ruku mi nosimo EKG, neće moći, ne staneš li više sa stresovima znači ti i tvoja porodica ste mrtvi ljudi - čuje se na snimku Petrovićeva.

Ona dalje nastavlja sa pretnjama i uvredama na doktorov račun, optužujući ga da "stresira" Nebojšu zbog čega ovaj navodno mora da pije mnogo lekova.

- Sa ovoliki lekovi sve će da ošteti želudac, majmune jedan, samo ga iznerviraj još jednom, samo ga sitresiraj, više neću da te upozoravam, znači videćeš sam, više mi se smučilo ovo sve, znaš. Smučilo mi se više, kažem ti smučilo mi se zaklaću tebe i tvoju porodicu. Ima ljudi koji će da završe za mnogo male pare, a već te prate, i tebe i tvoju porodicu prate. Znači ti ćeš da završiš na groblju, da oplakuješ ćerke. Da li čitaš po novine da za 100, 200 evra kolju. Ima da uzme da proda EKG i da da pare da ti sve ćerke i jednu i drugu izbuše - čuje se na snimku.

"Kuče smrdljivo, glavu ću ti polomim"

Petrovićeva se tereti da je doktoru 8.februara 2021.godine takođe uputila ozbiljne pretnje a snimak tog razgovora danas je pušten u sudnici. Povod je bila mučnina koju oseća Nebojša navodno zbog korišćenja lekova.

- More marš bre kuče smrdljivo, ajde više, ću ti glavu polomim. Mrš... Ali polako platićeš za sve. Za sve ćeš da platiš. Na kraju krajeva, ne moramo da imamo decu, ne mora ništa. Ali nećeš ni ti da imaš decu, niti tvoja će da imaju decu, pa ćemo onda da vidimo, bićemo u zatvor mnogo nas briga. To je sitnica. Ako ti siđem zadaviću te, zadaviću te, ima da te drusnem od asfalt tu koske da ti se polome u paramparčad. Normalna reakcija. Normalna reakcija. Reaguj tako ti stoko smrdljiva. Neka tvoja deca tako reaguju, majmune majmunski, normalna reakcija - poručila mu je ona u razgvoru.

Onda se u razgovor uključio Nebojša koji je nastavio u istom stilu.

- Još samo jednu reč ako ti čujem da se tako obratiš tako mojoj ženi silazim dole... Samo slušaj šta ti se priča i reci razumem i jasno.... Ma nemoj da joj objašnjavaš. Ja znam dobro medicinu i znam nalaze i znam šta se dešava i kada se povećava, kada krenem svaki put se zna. I nemoj uopšte da me učiš od čega je i šta je, kad svi zanmo da si ti jedini uzrok - čuje se na snimku na kojem je glas Nikolova.

Nikolov ne prepoznaje svoj glas?!

Nikolov je danas pred sudom tvrdio da ne prepoznaje svoj glas na snimcima, da su u pitanjeu montaže preko „aplikacije“ i da je u policiji posle hapšenja rekao da prepoznaje sve razgovore jer mu je navodno prećeno smrću.

Na podsećanje sudije Mirka Draškovića da je na prethodnom ročištu, kada ga je on pitao da li je njegov glas na snimcima odgovorio potvrdno iako u sudnici nije bilo nikakve policije, Nikolov je i nadalje ostao pri stavu, tvrdeći za sve snimke koji su danas pušteni da na njima ne prepoznaje svoj glas.

Petrovićeva se kao I Nikolov brani ćutanjem, i nakon prezentovanja snimaka u sudnici, nije se javila za bilo kakav komentar. Oni su najavili preko branilaca da će na sledećem ročištu 4.jula dati odbranu, nakon čega će odmah uslediti I završne reči.

"Drži glavu uspravno da ne plašiš prolaznike"

Nikolov i Petrovićeva se terete da su lekaru uvredama i pretnjama davali instrukcije gde i kako da stoji na ulici da ne bi privlačio pažnju i kako bi se krio od policije i pretili mu ako nije slušao.

- Jel tebi rečeno da držiš glavu uspravno a ne da spuštatš glavu i da plašiš ljude koji tu prolaze, žena stoji pet minuta, ne sme da prođe tamo zbog tebe, zato što stojiš kao neki debil, retard, bolesnik - čuje se glas prema optužnici glas Petrovićeve na jednom snimku.

Odgovor doktora „Baš se trudim“ samo je još više izazvao pa je nastavila:

"Trudiš se, e sad ćeš da se trudiš, samo još jednom spusti glavu, Neša je rekao da će da ti polomi kičmu istog momenta. Pa ajde spusti glavu, ajde baš bih volela da spustiš glavu da ti kičmu polomi na pola".

