POTRESNO: Prve slike sa mesta ubistva Srpkinje u Italiji! (FOTO)

Ancora un femminicidio. Una donna di 42 anni,di origine serba,è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno. L’omicidio in strada. La donna aveva appena accompagnato a scuola i 2 figli ed era risalita in auto.L’uomo, anche lui serbo,è in fuga. In atto le ricerche. pic.twitter.com/zg8gnVzYhh