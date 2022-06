MA ŠTA NAM MOGU BRATE, NEMA TELA NEMA DELA, ŠTA MOGU DA DOKAŽU?! Evo kako se klan Veljka Belivuka dopisivao posle jezivih zločina!

Posle svakog ubistva pripadnici klana Veljka Belivuka razmenjivali su poruke o izvršenom zločinu preko aplikacije "Skaj", smatrajući da je to siguran kanal za komunikaciju i ne sluteći da će kasnije do svih podataka sa ove mreže doći FBI, i u tim porukama uvek su ponavljali isto - "nema tela, nema dela". Upravo zato klan Velje Nevolje do poslednjih detalja brinuo je o tome da se tela ubijenih unište trajno i da se svi tragovi nakon zločina više puta očiste kako, ako "padnu", ništa protiv njih ne bi moglo da se dokažem.

Navedeno se zaključuje iz druge optužnice koja je podignuta protiv kriminalnog klana i po kojoj im se na teret stavljaju još dva ubistva - Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića. Ubistvo Mihajlovića, prema do sada poznatim informacijama, prva je likvidacija ove kriminalne grupe i jedino je izvršeno drugačije - trovanjem.

Prema svedočenjima svedoka-saradnika Bojana Hrvatina, inače pripadnika klana koji je učestvovao u nekim od ubistava, zaključuje se da je najkrvoločnija zverstva osmišljavao Marko Miljković, desna ruka Veljka Belivuka, u podzemlju poznatiji kao "Zver" i "Mare Mesar". Upravo zbog toga je, najverovatnije, i dobio ove nadimke.

Prema porukama, koje su navedene u drugoj optužnici protiv Belivukovog klana, a koje su dokazni materijal Tužilaštva za organizovani kriminal dobijen putem međunarodne pravne pomoći, vidi se šta su Miljković i drugi Belivukovi "vojnici" razmenjivali preko Skaja nakon ubistava.

Najpre je slike Gorana Mihajlovića - živog, tokom mučenja, a potom i mrtvog, sa povezom preko očiju, Miljković preko Skaja poslao 24.12.2020 godine NN licu.

foto: Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

22.14.: ...da ti pošaljem slike klanica da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam.

U 22.31, nakon slanja jezivih fotografija, nastavlja: To je to što nam treba brate da ne ostanemo bez njih

22.31: i mi smo tel sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ih zaštekamo

22.33: Sve su krvnici bili ne neki civili - napisao je Miljković.

Nakon likvidacije Nikole Mitića, koja se, prema dosad prikupljenim dokazima, dogodila 10. avgusta 2020. godine, Miljković je poslao u grupu: "Mogu da ga p*** braćo".

Dva sata kasnije dodao je: "Samo neka ćute, ali nema šta da bude, nema tela".

Da su upravo zato nakon ubistava sekli tela svojih žrtava, pa ih mleli u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, a potom ostatke bacali u Dunav da nikada ne bi mogli da budu pronađeni, jasno je i iz poruka koje su razmenjivali i nakon drugih ubistava.

"Nema tela, nema dela" - verovali su pripadnici Belivukovog klana, misleći da su nadigrali sve pravne organe i da čak iako budu uhapšeni nikakav postupak protiv njih neće moći da se vodi.

- Nema tela, nema dela - napisao je Marko Miljković u grupi 15. decembra (nakon ubistva Pink Pantera Milana Ljepoje u kući u Ritopeku).

foto: Nemanja Nikolić, MUP

Poruke koje su razmenjivali posle pada klana

Čak i kada su u februaru prošle godine pohapšeni gotovo svi pripadnici ovog klana, oni koji su još bili na slobodi preko Skaja (i dalje ne shvatajući da su im sve poruke već u rukama policije) dopisivali su se o uništenim dokazima, puni samopouzdanja da je "mnogo vremena prošlo" od zločina i da su tragove "detaljno očistili".

*Poruke nakon hapšenja skinute su sa telefona Bojana Hrvatina, koji je tada pristao da sarađuje sa Tužilaštvom za organizovani kriminal, i prizna sve o zločinima klana:

07.02.2021. godine

22.26 Ako nađu nešto pitanje je koliko je to validno na sudu, koliko je čist uzorak jer brate uvek je sve čišćeno i nadam se da su posle još jedanput još detaljnije očistili

22.28. Nema tela brate

22.31. Brate to je najbitnije

22.34 Ma šta mogu brate, nema tela niko ne priznaje, šta da dokažu

22.34 Ako je dobro očišćeno onda još jedan adut više brate moj

22.54 I mnogo vremena je prošlo od dela do padanja brate.

Podsetimo, klanu Velje Nevolje počelo je suđenje za ukupno sedam svirepih likvidacija.

Kurir.rs/Blic