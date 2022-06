NA POSLEDNJI POČINAK ISPRATILI GA SAMO GROBARI! Mesec dana niko nije preuzeo telo jer Sašin jedini rod bio je brat koji ga je ubio

Saša Grujić (52) iz Niša koga je u noći između 5. i 6. maja zadavio brat Milan Grujić (45), sahranjen je danas o trošku opštine na Novom groblju u Nišu, posle više od mesec dana od zločina, jer se nije javio niko od rodbine da preuzme telo i obavi pogreb.

Sašu su na poslednji počinak ispratili grobari niškog Novog groblja koji su preneli njegov kovčeg od kapele do parcele namenjene sahranjivanju socijalnih slučajeva na kojoj će počivati. Nikoga drugog nije bilo da za njim pusti suzu dok je sanduk spuštan u zemlju, da zapali sveću za pokoj duše... Nad večnim konačištem Grujića nije se našao ni jedan venac, niti buket cveća, samo humka sveže zemlje, još mokre od sinoćnje kiše... Jedini koga je imao od rodbine bio je ujedno i njegov dželat – na sprovodu nije bilo ni mlađeg brata Milana koji je uhapšen pod sumnjom da je počinio zločin.

Igor Jovanić, rukovodilac Novog groblja koje posluje u sklopu JKP "Gorica" objašnjava da je bilo potrebno više od mesec dana da bi se sprovele zakonom pripisane procedure i utvrdilo da li će neko od rođaka da se javi i preuzme telo radi sahranjivanja.

- Zakon je nedefinisan u ovoj obasti u pogledu rokova. Zakon precizira da je sahranu dužno da izvrši ono lice koje je bilo dužno i da izdržava sada pokojno lice. Zakon doslovce kaže da ako ne postoje ta lica ili odbiju da to učine, sahranjuje ga javno preduzeće čija je to delatnost a troškove snosi jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je imao poslednje prebivalište. E sad problem je što to nije oročeno. Nigde ne stoji rok da ako to rođaci ili staraoci ne učine u roku od, recimo, 10 do 15 dana od dana smrti, sahrana se obavlja o trošku opštine, već se samo navodi "ako to ne učine". Tako da smo mi prinuđeni da sami procenimo kada je istekao taj rok u kojem mogu da se jave rođaci. Ja sam kao član radne grupe koja se bavi tom materijom podneo predlog za izmenu zakona kako bi se propisao rok od recimo 15 dana i time tačno definisala ova procedura - objašnjava Jovanić.

foto: Printscreen Facebook

Kako je "Blic" pisao, zločin koji je šokirao Niš i Srbiju desio se u orodičnoj kući Grujića u Požeškoj ulici. Milan Grujić je pokušao da prikaže da je Saša umro prirodnom smrću, ali je uhapšen dan dnakon zlčina nakon što je obdukcija pokazala da je zapravo ubijen.

Da podsetimo, kobne noći, 6. maja, Milan je pozvao Hitnu pomoć oko 3.30 časova rekavši da je brata zatekao bez znakova života u krevetu. Ispričao da je čuo da je Saša pao te noći oko 22 časa, najverovatnije kada je pošao u toalet, da je pokušao da mu ukaže pomoć a da je povrede na vratu zadobio kada je kasnije pokušao da ga probudi. Do dolaska mrtvozornika on mu je skinuo odeću u kojoj je spavao i bacio je, obukavši bratu odmah odelo za sahranu. Vezao mu je vilicu maramom, kako se ne bi otvarala, a nesvakidašnju žurbu i ekspresnu pripremu brata za pogreb u noći u kojoj je preminuo opravdao je time "da se telo lakše obluče dok se ne ohladi". Međutim, mrtvozornik je na Sašinom licu, ispod desnog oka video modricu pa je obavestio policiju koja je po nalogu Višeg javnog tužioca telo uputila na obdukciju. Obdukcijski nalaz je potvrdio je crne slutnje – smrt je nasilna, Saša je zadavljen stezanjem vrata, pa je Milan uhapšen i zadržan u policiji.

Brani se ćutanjem

Na salušanju u tužilaštvu Milan se branio ćutanjem nakon čega mu je sudija za prethodni postupak odredio jednomesečni pritvor. Kako nam je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu, istraga ovog zločina je u toku.

foto: Printscreen Facebook, Kurir/M.S.

Modrica ispod oka otkrila brutalni zločin

Srđan Velimirović, komšija i najbolji prijatelj braće Grujić, jedan od retkih iz naselja Donji Komren koji je sa njima održavao bliske kontakte, ispričao je ranije za "Blic" da je kobne noći do 21 čas bio kod njih u kući i da Saša tada nije imao modricu ispod oka a da je ponovo došao oko 3.30 časova na poziv Milana jer brat ne daje znake života, te da je tada imao podliv ispod oka.

- Do 21 čas je sve bilo normalno. Posle toga šta se dešavalo ja ne znam. Milan je mene zvao u 3.30 časova ujutru i rekao mi je da mu je brat umro. Osećao sam kako naplakuje. Pozvao me da dođem kod njega. Saša je bio položen u krevet, mrtvo telo. Bio je obučen. Video sam plavu masnicu na oku. Znao sam da je Milan agresivan malo, nisam ulazio u to, znam da ima neko drugi ko će bolje da vidi o čemu se radi. Pretpostavio sam da je možda pao na pločice kada je pao ali nisam potpitivao. Milan je samo govorio da mi je davao veštačko disanje i da mu je masirao srce u pokušaju da ga povrati. Ta masnica mi je bila sumnjiva ali ga nisam pitao ništa - ispričao je Velimirović.

On je rekao da je sa Milanom sedeo do jutra i da je on zvao da naruči pogrebnu opremu za brata ali da su mu rekli da prvo moraju da doktori pregledaju telo i potvrde smrt.

Bio je tih i povučen

Komšije svedoče da je Saša bio sušta suprotnost brata Milana.

- On je bio tih, povučen, i fizički daleko slabiji od Milana koji ga je redovno šamarao. Plašio se brata pogotovo poslednjih godina kako se još više razboleo, još više se nekako smanjio. Imao je strah od brata koji bi ga često šamarao i bez razloga. Govorio je ljudima u prodavnici: "ne pričaj Milanu da imam uzetu robu na 'recku' da me ne bi šamarao". Strepeo od njega jer je bio siledžija - kažu komšije.

Milan je davnašnjih godina, u mladosti, dopao robije zbog droge, a kada je izašao iz zatvora, komšije kažu da se još više promenio.

- Od njega možete sve da očekujete, ali ništa ljudsko. To je najkraća reč koja ga opisuje. Dok su mu bili živi roditelji, imali su muku sa njim, i njih je maltretirao. Majka mi se žalila dok je bila živa da se Milan drogira, zbog čega je i bio u zatvoru. U toj kući, Saša je bio najbolji, najmirniji čovek. Majka je umrla pre nekoliko godina a u aprilu prošle godine umro je i njihov otac Zoran. Mislim da je od tada Saša još više bio u nemilosti brata - ispričao je jedan od komšija.

Nije dugo bio u braku

U komšiluku svi zaziru od priče o Milanu, pravdajući to da je davno krenuo stranputicom i da je sa malo kim bio u dobrim odnosima.

- Milan se nije ženio dok je Saša pre 15 do 20 godina bio kratko u braku sa nekom ženom iz Bele Palanke. Nisu dugo bili u braku, samo jednom sam je ovde video, zajedničku decu nisu imali - dodaje drugi komšija.

Kurir.rs/Blic