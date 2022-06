DRUG OPISAO GORANOVE POSLEDNJE DANE: Mihajlović se pre otmice plašio za život, rekao je da se boji OVOGA

Goran Mihajlović (21), prva žrtva klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je otrovan u Ritopeku, pa spaljen u vikendici u Surduku, predstavljao se kao pripadnik suprotstavljenog "škaljarskog" klana.

Prema svedočenjima iz istrage, prodavao je izuzetno velike količine marihuane, te je verovatno zbog toga zasmetao beogradskom ogranku "kavčana". Prema saznanjima iz istrage, Goran se čudno ponašao pre nego što je otet i likvidiran.

goran mihajlović foto: Kurir

Podsetimo, Mihajlović je nestao 1. aprila 2019., a ispostavilo se da su ga namamili i ubili pripadnici klana Belivuk- Miljković, koji su od njega uzeli mašinu za tabletiranje ekstazija. On je posle smrti prebačen u Surduk, gde je spaljen, pa su ostaci tela usitnjeni i bačeni u Dunav. Posle svedočenja Nikole Spasojevića, kuma Marka Miljkovića, klan je optužen i za ubistvo Mihajlovića, ali i Nikole Mitića u avgustu 2020. godine.

Poslovi sa drogom

- Mihajlović je imao "bazu" u svojoj kući u Resniku, u kojoj je držao velike količine marihuane, koju je i prodavao na veliko. Uglavnom je imao 20, 30 kilograma, ali se dešavalo da drži i 50 kilograma droge. Nije radio na sitno, retko se dešavalo da nekome proda na primer, samo jedan kilogram - priča izvor.

goran mihajlović foto: Kurir

Kako izvor Kurira objašnjava, svedok A.N. koji je ispitan u istrazi, a koga su pripadnici klana i kontaktirali i predstavljali se kao Goran nakon njegove otmice, pojasnio je da je primetio da se Mihajlović čudno ponaša pre nego što je nestao.

- Iz svedočenja A.N. moglo se zaključiti da je Mihajlović strahovao za svoj život, te da ga je neposredno pre otmice zvao i zamolio ga da pođe sa njim da mu čuva kola dok je on na nekom rođendanu. Kada ga je A.N. upitao "brate, šta ću ti ja", on mu je odgovorio da će na rođendanu biti samo 10-15 minuta, ali da se plaši da mu ne stave "nešto pod kola" - navodi izvor:

miljković, mihajlović i belivuk foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović/ Mondo

Samo sam umoran

- A.N. je, prema sopstvenim rečima, pitao Gorana šta se dešava, pošto se ranije nije tako ponašao, ali mu je on rekao da je samo umoran. Mladić je pojasnio da se Mihajlović ranije nije plašio ničega, da je to bio prvi put da se ponaša tako čudno. U istrazi ubistva saslušana je i Goranova nevenčana supruga Katarina S., koja je navela da je posle hapšenja klana u sredstvima informisanja videla mašinu za tabletiranje ekstazija koja je pripadala Goranu i tako naslutila da je njen suprug jedna od žrtava klana.

- Supruga je, kao i A.N., posvedočila da je znala da je Goranu izvesni N.Š. dugovao 70.000 evra - dodao je izvor.

Ispitana Vlasnica kuće nema veze sa zločinom Nakon otrkića kuće u Surduku, u istrazi je ispitana i vlasnica ove vikendice, koja je navela da je od policije saznala šta se tamo dogodilo. Kako je ona ispričala, u kuću je najčešće vikendom odlazio njen otac koji ima 70 godina, a povremeno i ona, dok im je plac, koji je bio neograđen, održavao radnik iz sela koji kod njih radi od njenog detinjstva. foto: Ana Paunković Da podsetimo, dok su pripadnici klana uništavali telo Mihajlovića, komšinica je videla vatru, prišla i razgovarala sa Belivukom, koji joj se predstavio kao radnik na održavanju.

Svedok saradnik Belivuk mi je rekao: Mihajlović je "mali ubica" Svedok saradnik Nikola Spasojević govoreći pred tužilaštvom opisao je da je on čuvao Mihajlovića, te su mu Belivuk i Miljković rekli da je "mali ubica" i da puca ako nešto pokuša. Spasojević je objasnio da je probao da uđe u razgovor sa Mihajlovićem, koji mu je rekao da prodaje drogu, da ima suprugu i ćerku, kao i da su ga drugovi namestili.

