UBILI DVOJICU ZA SEDAM DANA, PA SE SKLONILI OD VRUĆINE: Posle zločina se baškarili na moru! EVO GDE SU OTIŠLI BELIVUK I MILJKOVIĆ

Veljko Belivuk i Marko Miljković, protiv kojih je nedavno podignuta i druga optužnica zbog sumnje da su počinili ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića, čime se broj njihovih žrtava za koje ih tereti Tužilaštvo za organizovani kriminal povećao na sedam, od otmica, likvidacija i klanja odmarali su se u jednom letovalištu u Turskoj.

Naime, vođe surovog klana optužene su da su u avgustu 2020, u razmaku od samo sedam dana, usmrtili Gorana Veličkovića Goksija i Nikolu Mitića. Obojica su oteta, a potom odvedena u kuću u Ritopeku.

Tela samlevena

- Goksi je otet 3. avgusta, a Mitić 10. avgusta. Obojica su prvo brutalno mučena, a potom ubijena, isečena na komade i samlevena u industrijskoj mašini za mlevenje mesa. Samlevena tela su u džakovima bacana u Dunav - podseća izvor i dodaje da se iz komunikacije pripadnika klana Belivuk-Miljković vidi da su oni posle ubistva Mitića otišli van Srbije.

- Braćo, hvala. Svaka čast svima, ovo je desetka - napisao je Marko Miljković u grupi za dopisivanje, a Belivuk je odgovorio: "Usred belog dana, pred ljudima, nema bezobraznije, sad ćemo da se maknemo."

- Evo, tražimo karte - odgovara Miljković.

Vođe grupe, prema svedočenju svedoka-saradnika Nikole Spasojevića, inače kuma Marka Miljkovića, koji je posle mučenja Mitića na stadionu Partizana bio zadužen da okreči prostorije i kauč na kom je sedeo iseče i baci, posle ovog zločina, otputovale su u Tursku na letovanje.

Pre toga Belivuk je, kako se sumnja, sa ostalim pripadnicima grupe podelio zadovoljstvo, ali im i preko Skaja dao instrukcije kako da se ponašaju.

Belivuk: "Braćo moja draga, ja još jednom da vas pozdravim sve, da se zahvalim svima, samo pametno sada, nema ukrštanja svih nas zajedno, nego malo da se pripazimo, zbog murije dok ne prođe samo vrućina, a čim bude prošla vrućina, nastavljamo gde smo stali. Ovo danas nema dalje, ovo je nešto što se ne dešava, rade nas, brate, šest meseci, mi jedan dan uzmemo da ih radimo i oderemo im čoveka. Ovo niko, ovo 'zemunci' nisu radili, ova naša braća starija, što se kaže."

"Blejim s leševima"

Naš izvor podseća da je klan nastavio sa ubistvima na jesen, u oktobru 2020. godine, kad su, prema navodima optužnice, ubili Lazara Vukićevića. Potom je u novembru likvidiran Zdravko Radojević, a u decembru Milan Ljepoja.

Takođe, među porukama koje su razmenjivali pripadnici optužene grupe preko tajne aplikacije Skaj, za koju su verovali da je zaštićena, našla se i poruka Marka Miljkovića:

- Moram na put malo da se odmorim, odlepiću, brate. Samo s leševima blejim, čudno mi je kad vidim živog čoveka - napisao je navodno Miljković u poruci u avgustu 2020.

Savet Velje Nevolje

Ne pričajte nikome ništa, ne želimo svoje da sahranjujemo

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, sudeći po njegovoj navodnoj poruci preko Skaja, saradnicima je pred svoj odmor u Turskoj dao savet "da ne pričaju ništa okolo o onome što se dogodilo, jer on i Miljković ne žele nikoga od svojih da sahranjuju".

- Vi se krećite normalno, obilazite bazu, ljude, vodite malo taj poslić, ništa nismo uradili ako Beograd ostane na vetrometini. Kratos (Marko Miljković, prim. aut.) i ja malo da se maknemo, samo dok ne vidimo koji su sledeći koraci i to je to. Ljubim vas sve, baš svaka čast svima, ja sam oduševljen. Do pre, kad smo Kratos i ja izašli iz zatvora, bili smo, brate, na vetrometini klasičnoj, a sada imamo ekipu, niko od nas nije cinkaroš ni pandur niti milijarder, a ekipa je ono, zlo - naveo je, kako to smatra tužilaštvo, Belivuk u poruci svojoj ekipi nakon ubistva Nikole Mitića.