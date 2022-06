DAVID ISKASAPIO BABU, SAD IDE NA LEČENJE Otac: Trebalo je doživotno da robija! Bio je uračunljiv kada je ubio moju majku SMEJAO SE

Viši sud u Beogradu osudio je Davida Dudića, koji je u decembru prošle godine zverski ubio babu Desanku Dudić u beogradskom naselju Kotež, na meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Nakon ove odluke suda Davidov otac, Đorđe Dudić, za Kurir kaže da je ovo sramno.

- Ogorčen sam na presudu! Trebao je doživotno da robija i da ga osude na smrtnu kaznu, a oni ga bukvalno pomilobvali. Bio je uračunljiv kada je ubio moju majku, smejao se, prao ruke nakon zločina i bio raspoložen kada je stigla policija. A sada je pomilovan za jezivi zločin koji je počinio - rekao je Đorđe.

Inače, sudija je obrazlažući presudu rekla da je neuropsihijatrijskim veštačenjem utvrđeno da je optuženi za vreme ubistva nije bio svestan svog dela. Sud je oslobodio Dudića plaćanja sudskih troškova i produžio mu čuvanje u zatvorskoj bolnici do upućivanja na izvršenje mere. Nakon izričanja presude, otac optuženog Ðorđe Dudić počeo je da aplaudira i rekao sudskom veću "svaka vam čast“, kao i "želim vam svima takvu pravdu“.

david dudić foto: Facebook

Na prošlom ročištu optuženi je iznosio odbranu, gde je priznao krivicu za ubistvo babe Desanke 15. decembra prošle godine.

- Išao sam ka zgradi i na jednoj od zgrada video sam grafit "gas". Kada sam došao do zgrade, vrata su bila zaključana i sačekao sam da mi baba otvori vrata. U svojoj glavi sam umislio da je svuda gas i da će neko da me otruje. Hteo sam da otvorim prozor u stanu ali je baba vikala i od tada se ne sećam šta sam uradio - rekao je on ranije u sudnici.

u oivoj zgradi je zverski ubijena baba foto: Facebook

- Prva situacija u kojoj se nečeg sećam jeste da sedim na stoličici dok baka leži mrtva ispred mene, sva od zemlje i krvi, dok su oko nje razbijene flaše, saksije, tegle i jedan polomljen nož. Čuo sam da neko lupa na vrata, uzeo sam psa i krenuo ka policiji. Nisam bio svestan šta sam uradio, dok nisam pročitao izjavu brata, na osnovu čijeg iskaza sam i priznao pred sudom izvršenje dela, jer se ja ne sećam.

(Kurir.rs - B. T.)