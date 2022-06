NASLUTILA SAM TRAGEDIJU, ČULA SAM ONE PTICE KOJE NE VALJAJU! Ispovest majke mladića poginulog na Pančevcu, evo šta kaže o DEVOJCI

"Naslutila sam tragediju, čula sam one ptice koje ne valjaju", ovako počinje svoju potresnu ispovest Ljiljana, majka tragično nastradalog Slobodana (34) koji je u subotu poginuo na Pančevačkom mostu.

Prema još nepotvrđenim informacijama, nastradali muškarac, navodno, kobnog dana je pretrčavao Pančevac u nameri da spreči svoju devojku da skoči sa njega. Tog trenutka na njega je naleteo vozač taksija i udario ga svom silinom.

Slobodan je pao preko mosta na jednu firmu, a vozač je pobegao. Uhapšen je dan kasnije.

Da se nešto loše dešava njenom sinu osetila je Ljiljana. Nesrećna majka to veče je ostavila upaljeno svetlo i legla iako je imala običaj da sina uvek čeka budna da se vrati kući iz izlaska.

- Kritikovao me je što ga čekam do kasno, govorila sam mu da ne mogu da zaspim dok on ne dođe kući - priča Ljiljana za Telegraf.

Priseća se da ju je tu noć trgnulo nešto iz sna i da je tada otišla do njegove sobe gde njega nije bilo. Tu noć ju je policija obavetila da je on tragično nastradao.

- Pričala sam mu da danima čujem pevanje ptica koje "nisu dobre" i da će se dogoditi nešto loše, on je govorio da ne razmišljam tako i da je to normalno kada je letnji period. Ja sam ipak znala da to nije dobar znak jer svaki put kada bi neko umro iz zgrade, par dana ranije, one bi se isto tako čule i skupljale se ispred ulaza zgrade - objašnjava Ljiljana.

Majka nastradalog Slobodana tvrdi da "nije poznavala devojku sa kojom je njen sin bio i koja je te večeri bila na Pančevačkom mostu sa njim, ali da je došla da im izjavi saučešće".

- Nisam je upoznala pre tragedije, ne znam ni kakav je tačno njihov odnos bio, ni koliko su se dugo poznavali. Znam da živi u Višnjičkoj Banji i da ima decu. Starija je od njega. Mislim da sa mužem nije živela, da su samo bili vezani papirom, ali opet nisam sigurna, ne znam - priča Slobodanova majka.

Ona objašnjava da je Slobodan bio često nervozan posle razgovora sa devojkom, ali da ga je ona uvek savetovala da pristupi fino i kulturno, bez ružnih reči.

- Jednom je tokom razgovora sa njom razbio telefon. Govorio mi je da je ona dobar čovek i da bi voleo sa njom da ostane u dobrim odnosima, ali da ne može više da bude njen psihijatar - objašnjava Ljiljana.

foto: Kurir/J.M.

Ona ističe da je Slobodan želeo sa devojkom da se rastane u dobrim, drugarskim odnosima, ali da nije mogao zbog čestih problema na koje mu se žalila.

Kako Ljiljana kaže, Slobodana je devojka često zvala, a ona to nije volela jer radi sa mašinama koje su opasne na poslu, pa nije želela da ga ometa dok radi.

- Ona je došla da izjavi saučešće i rekla da nije imala nameru da se ubije. Ja samo želim da znam istinu, šta se dogodilo te noći - izjavila je Ljiljana.

Dodaje da se nikada nije mešala u njegove veze i odnose sa devojkama, ali da je bio ozbiljan mladić i da je poštovao svaku devojku.

Slobodanova majka objašnjava da je kobne večeri njenog sina zvao neko i obavetio ga da devojka želi da se ubije nakon čega je on otišao iz stana.

Ona za sina kaže da je bio društven i human, vredan i brižan sin.

- Nije dovodio društvo u stan jer je smatrao da će remetiti moj mir. Kad god je trebao nekom drugu da se pozajmi novac uvek je davao, kao i oni njemu - priča Ljiljana.

Dodaje da je Slobodan bio u divnim odnosima sa ocem i da je odlazio često kod njega u Umku ali da je živeo sa njom.

Ljiljana ističe da je zanima samo istina o tragediji njenog sina, i šta se te noći dogodilo na mostu.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)