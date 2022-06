KO JE NOVI ADVOKAT MARKA MILJKOVIĆA? Sudio Arkanovim ubicama, dobijao pretnje, nudili mu brdo novca

Bivši sudija Milenko Cvijović novi je advokat Marka Miljkovića u procesu koji se vodi protiv njega, Veljka Belivuka i njihove kriminalne grupe, čiji su zločini ostavili Srbiju u šoku.

Sudija Specijalnog suda je juče u procesu protiv klana navodno rekla da je u sud stigao dopis advokata Milenka Cvijovića, koji je izabrani advokat okrivljenog Marka Miljkovića, i da je on tražio da se suđenje odloži na najmanje 60 dana da bi se adekvatno pripremio za odbranu.

Nakon toga za govornicu je izašao Miljković, koji je rekao da je on još uivek u pregovorima sa advokatom Cvijovićem i da ne može da kaže kada će to punomoćje biti uredno predato, a ove informacije iznela je advokatica Miljana Perendija ispred zgrade Specijalnog suda.

Inače, advokat Milenko Cvijović je, kako je ranije pisano, bio sudija Okružnog i Višeg suda u Beogradu. Sudio je u predmetima u kojima se sudilo za neka od najtežih krivičnih dela.

- Radeći na takvim predmetima iskusio sam u svojoj dugogodišnjoj karijeri dosta agresivnih reakcija protiv sebe i svoje porodice, čak i pretnje ubistvom upućene meni i deci. Osim toga, trpeo sam standardne teorije zavere, naročito radeći u predmetu za Arkanovo ubistvo. Sve zbog toga što sam, kao i u svakom predmetu, radio tako da se u skladu sa zakonom otkrije prava istina i da krivci odgovaraju za počinjena krivična dela - ispričao je Milenko Cvijović.

Cvijović je sudio u predmetu za pokušaj ubistva Vuka Draškovića, zatim Branislavu Uskokoviću, u slučaju „citostatici“, u predmetu bande Dejana Karelića zvanog Kareli i mnogim drugim.

Cvijović je ranij ispričao i kako je predmet Arkanovog ubistva završio kod njega i kroz šta je sve prolazio u toku suđenja.

- Predmet Arkanovog ubistva sam dobio 2005, kada je sudija Dragoljub Đorđević rekao da više neće da sudi ili da će da ode na bolovanje. Tadašnji predsednik Okružnog suda me je postavio za predsedavajućeg sudiju, jer sam, kao član veća, bio najbolje upoznat sa predmetom - objavnio je on tada i dodao:

- U policiji mi je tada rečeno da su operativnim saznanjima došli do saznanja da izvesne osobe žele da me diskredituju i sklone iz procesa. To je trajalo od 2005. do 2010, sve dok nisam razrešen. U tom periodu su me zvale nepoznate osobe, koje su mi govorile da znaju kuda se moja deca kreću. Pretnje smo trpeli i ja i cela moja porodica. Bile su neposredne i posredne. Traženo je od mene da uzmem pare, da uradim nešto što je nezakonito.

Cvijović je dodao da je tada prihvatio da živi pod pretnjama.

