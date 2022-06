POČEO JE DA VIČE I DA SE DAVI, PRVO SMO MISLILI DA NAS ZEZA: Potresna ispovest druga mladića (18) koji je nestao u Savi kod Šapca

Potraga za mladićem A. P. koji se, kako se pretpostavlja, utopio u Savi u Šapcu nastavljena je danas.

Jedan od mladića koji je bio na kupanju sa njim napisao je kako je pokušavao da ga spase iz vode. Kako je objavljeno na Fejsbuk grupi Šabačke vesti, jedan od drugova koji je bio sa A. P. (18) juče na kupalištu Stari Grad u Šapcu, oni su isprva mislili da se A.P. šali, kada je počeo da se davi a kada su videli da je ozbiljno, odmah su pritekli da mu pomognu.

- On je došao na Savu, posle mene i mog druga, i hteo je da se kupa sa nama. Mi smo ga pitali da li zna da pliva, rekao je da zna. Ušli smo u vodu i ja sam otišao baš daleko, a on i moj drug su ostali malo dalje od mene, jedno 15-ak metara. On je počeo da viče i da se davi. Mi smo prvo mislili da nas zeza, kada sam video da je ozbiljno, ja sam krenuo ka njemu i stigao do njega. On se uhvatio za mene i povukao nas obojicu na dno. Ja sam jedva isplivao gore. Moj drug je pokušao da ga dohvati, ali nije uspeo - napisao je on i dodao da su posle toga ljudi zvali Hitnu pomoć i policiju.

A. P. je nestao oko 16.20 sati. U tom trenutku, na obali je bilo oko 20 osoba. Neki su odmah skočili da pomognu, ali im je mladić skliznuo iz ruku i nestao u vodi.

Voda je, kako se saznaje, jako mutna, što otežava potragu za mladićem. Očekuje se dolazak ronilaca iz Semske Mitrovice, a rečna policija i žandarmerija pretražuju obale reke. Na lice mesta stigli su i članovi porodice nestalog mladića.

