JELENINA KRV BRISANA SA SEDIŠTA MERCEDESA: Završen dokazni postupak protiv Zorana Marjanovića! Posle završnih reči sledi PRESUDA

Veštak Dušan Keckarević koji je ispitan u Višem sudu u Beogradu u završnici suđenja Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge Jelene, osim o krvi koja nije pronađena na odeći optuženog, govorio je i o tragu krvi koji je pronađen u "mercedesu" porodice Marjanović.

Podsetimo, ubistvo pevačice Granda dogodilo se pre više od šest godina, a za sada jedini optuženi je njen suprug Zoran, koji je uhapšen u septembru 2017. godine, a u pritvoru je proveo deset meseci, posle čega je pušten da se brani sa slobode.

Postupajući tužilac upitao je veštaka o tragu krvi koji je pronađen na zadnjem sedištu "mercedesa", a za koji odbrana tvrdi da je nastao mesec i po dana pre zločina, kada se Jelena povredila.

- On nije bio vidljiv okom, luminol ga je pokazao i dao je jak DNK profil, ali je bio obrisan pre toga. Nije testirano kojim sredstvom je to učinjeno, to se moglo dogoditi i prilikom čišćenja automobila - rekao je Keckarević pa na pitanje tužioca da li je to namerno urađeno odgovorio:

- Svako brisanje je svesna radnja. U ovom slučaju morala bi da se radi kompletna analiza kola, ali ne treba implicirati da se radi o krivičnom delu.

Veštak Keckarević je potom objasnio da je trag mogao preneti i neko drugi.

-Trag je mogla preneti druga osoba, predmet, ali i sama oštećena. Na osnovu DNK profila ne možemo reći kada je trag nastao, a razlika između četiri dana i 30 dana ne postoji kada temperature nisu ekstremne. Svakako mesto pronalaženja, na zadnjem sedištu, ka sredini, malo jeste neuobičajeno.

Posle izlaganja Keckarevića, advokati odbrane odustali su od rekonstrukcije zločina, te je sudija Jelena Škulić obavestila prisutne da je dokazni postupak završen i da će se 8. jula održati završne reči pred presudu.

Prikazivane slike Zoran gutao knedle Na suđenju su prikazivane i slike sa uviđaja, kao i pojedini tragovi, ali i odeća koju su na sebi imali Jelena i Zoran kobnog dana. Zoran Marjanović je na monitoru pomno gledao fotografije. Sudija je odlučila da ne prikaže slike tela sa mesta zločina, kao i slike sa obdukcije, a kada je to pomenula, videlo se da je Zoran napravio tužan izraz lica i progutao knedlu.

