DAO SAM SVE OD SEBE DA GA SPASIM, ALI NISAM USPEO: Aleksandar (18) se kupao sa drugovima, pa nestao u mutnoj Savi

Telo Aleksandra P. (18) koji je juče nestao u Savi kod Šapca dok se kupao sa prijateljima, danas su iz vode izvukle ronilačke ekipe koje su sve vreme pretraživale reku.

Nakon što je nestao ispod površine, policiji je odmah prijavljen slučaj i pokrenuta je potraga koja je trajala juče do večernjih sati, pa je nastavljena jutros.

Nažalost, telo su pronašli ronioci na mestu gde je i potonuo.

"Dao sam sve od sebe da ga spasim, ali nisam uspeo. Moj drug Boško je takođe probao, ali ni on nije uspeo. Otišao je moj brat. Počivaj u miru druže", napisao je jedan od prijatelja na društvenim mrežama.

Podsetimo, ranije danas je jedan od njegovih drugova izjavio da je Aleksandar došao na reku, pa da se pridružio prijateljima koji su plivali, a onda je počeo da se davi.

"Pitali smo da li zna da pliva on je rekao da zna, mi smo ušli u vodu i ja sam otišao baš daleko, a on i moj drug Boško su ostali malo dalje od mene jedno, 15-ak metara i on je počeo da viče i da se davi", napisao je Aleksandrov prijatelj.

On je naveo da je krenuo ka drugu čim je vidio da je situacija ozbiljna.

"On se uhvatio za mene i povukao nas obojicu na dno. ja sam jedva isplivao gore i moj drug Boško je pokušao da ga dohvati, ali nije uspeo. Posle toga su ljudi zvali Hitnu pomoć i policiju, oni su uzeli zapisnik i posle dva sata su stigli ronioci", naveo je uz napomenu da mu je mnogo žao.

