ADVOKAT GORANA PAPIĆA ZA KURIR IZNEO DETALJE SUĐENJA: Veoma je važno da se suđenje snimi u AUDIO I VIDEO formatu

Papić se sumnjiči za trgovinu uticajem, odnosno da je naredio da se Marku Miljkoviću, desnoj ruci Veljka Belivuka, mimo procedure vrati blindirani BMW.

Pre dva dana je održano suđenje, a prema najnovijim informacijama sud odbija da se suđenje audio i video snimi, o čemu je za Kurir televiziju govorio Papićev advokat Branislav Tapušković.

- Jako je važno što je otvorena ova tema. Ovaj naš zakonik o krivičnom postupku ima obilje mana, on je na tapetu da bude menjan. Utrkuju se da eliminišu neke mogućnosti koje lakše mogu dovesti do činjeničnog stanja. Postoji zakonski obavezno tonsko snimanje kad su u pitanju krivična dela po kojima postupa tužilaštvo posebne nadležnosti, a naročito kada se radi o odeljenju za suzbijanje korupcije. Obavezno se tako nešto mora snimati kako bi se posao utvrdio. Ovo sam dužan da kažem, predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović dao jednu izjavu gde kaže da sve sudije imaju svoje sudnice koje su opremljene savremenom video i audio tehnikom. Imaju uslove i odbijaju da sprovedu zakonsku obavezu. To zakonsko rešenje omogućava. Sud odbija ovakva insistiranja jer navodno je to suvišno i otežava utvrđivanje činjeničnog stanja. Pitanje koje se podstavlja je bitnije od odgovora na suđenjima. Ja ne mogu da razumem ovo - rekao je za Kurir televiziju Branislav Tapušković.

