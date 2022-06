KRAJ RATA ŠKALJARSKOG I KAVAČKOG KLANA SE NE NAZIRE! Da li naredbe za BRUTALNE LIKVIDACIJE primaju od Belivuka i Miljkovića?!

Posle više od godinu dana primirene situacije, nakon hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, škaljarski i kavački klan otpočeo je otvoreni sukob sa brutalnim likvidacijama, koje se odvijaju u javnosti.

Poslednje u nizu jeste brutalna likvidacija Milića Minje Šahovića kojem je nepoznati muškarac sasuo osam metaka u glavu i telo dok je večerao u restoranu u Budvi.

Podgoričanin Milić Minja Šaković, koji je u petak oko 23.30 likvidiran u kafiću u Starom gradu u Budvi, godinama je bio na meti kavačkog klana, a sumnja se da su mu o glavi radili i pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

2020.godina ostala je upamćena po obračunima škaljarskog i kavačkog klana, i surovim likvidacijama u Beogradu i regionu. Zatišje je trajalo godinu dana sve do likvidacije visoko pozicioniranog člana škaljarskog klana u Budvi. Kako se navodi u njega je pucao čovek koji je u bio u njegovoj blizini i nije bio maskiran.

Koliko ovaj otvoreni rat na ulicama moze da utice na dalji tok suđenja, komentarisao je za Kurir televiziju advokat Milan Popović.

- Prvo što bi trebalo naglastiti jeste da su sudovi samostalni i ne bi trebao da postoji bilo kakav spoljni uticaj. Nikakav spoljni uticaj ne sme da postoji, eventualni uticaj na suđenje tog licu može imati ukoliko se pokaže da to lice već ima neko delo pa dođe do spajanja postupka - rekao je Popović.

Na pitanje, da li Veljko Belivuk i Marko Miljković mogu da utiču na dalje likvidacije naredbama, advokat kaže da to ne može da se zna.

- Mi to u ovom momentu ne možemo da znamo. Mora se postaviti pitanje da li su to ta lica od kojih kreću nalozi. Nemamo informacije da li nalozi kreću od njih, ali sam siguran da naši državni organi rade sve što je neophodno kako do tih stvari ne bi došlo. Ta lica nađu nekako način da komuniciraju, to se dešava svuda u svetu. Mi govorimo o pritvorenim licima, sve posete advokata dozvoljava sud. Pisma takođe zavise od dozvole suda - rekao je za Kurir televiziju advokat Milan Popović.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Kurir da rat između kavačkog i škaljarskog klana ne jenjava.

- Ratu kotorskih klanova ne nazire se kraj i on prerasta u krvnu osvetu. Ovo više nije mafijaški rat zbog izgubljenog tovara droge ili kriminalnih poslova, ovo je otišlo predaleko, u osvetu. Motiv je da se ubije svaki muški član, a pošto se podmladak klanova povećava, kraja nema. Nemaju kočnicu i kodeks, već im je bitno samo da izvrše zadatak - kaže kriminolog i objašnjava da klanovi dobijaju novu podmlađenu vojsku, željnu dokazivanja:

- Ubistvom Šakovića rat do istrebljenja je nastavljen, iako smo imali pauzu od godinu dana zbog velikog udara na kavački klan. Prošla godina bila je veoma loša za ovu kotorsku grupu, jer je pretrpela hapšenja u Srbiji i Crnoj Gori. S druge strane, škaljarski klan skoro je bio uništen 2020, jer su se dogodila brutalna ubistva njihovih vođa i visokopozicioniranih pripadnika.

