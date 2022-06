DA LI SU DEDA I OTAC ZLOSTAVLJALI DEVOJČICU (3)? Advokat UPOZORAVA: Medicinski dokazi NISU DOVOLJNI, mogao bi da nastane HOROR!

Majka, koja je u nedelju gostovala na jednoj televiziji, sedam dana nakon što je u istoj emisiji gostovala i njena advokatica, izričito tvrdi "da je prošle godine primetila da joj se ćerka drugačije ponaša kada dođe od oca i dede, a da joj je kasnije ispričala šta joj se tamo događa", tužilaštvo navodi da su krivične prijave protiv dvojice muškaraca odbačene.

U pomenutoj emisiji, majka maloletne devojčice ispričala je jezive detalje. Navela je "da je dete počelo da vrišti prilikom uriniranja i da je rukom trljala vaginalni predeo, a kada je bivšem mužu predočila ovo, pretio je oduzimanjem deteta". Žena je dodala da je usledio pakao kada je to prijavila policiji, kao i da je njena ćerka prilikom davanja iskaza ispirčala "da je otac i deda diraju po guzi, da imaju "dizalicu" i "rampu" i da je bockaju po okicama, obrazima, pupku, guzi". Majka je rekla i da je tokom razgovora nadležnih sa detetom, ono počelo da povraća nakon pitanja o dedi, a da se upiškila stojeći kada je videla oca.

Kako Kurir nezvanično saznaje u MUP, ova majka je u periodu od 5. maja 2021. do juna ove godine četiri puta prijavljivala bivšeg muža i svekra za seksualno zlostavljanje deteta.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva navode da "su krivične prijave odbijene i da nema elemenata krivičnog dela".

Advokat Nemanja Todorović izjavio je za Kurir televiziju da je neophodno da se svi dokazi prikupe kako bi se predmet pred sud izneo na najbolji mogući način, jer ukoliko bi se oslobodili optuženi, o tom predmetu više ne bi moglo da se sudi.

- Ako mislimo da nešto ovako monstruozno završi na sudu, moraju svi dokazi da se prikupe. Dokazi moraju biti takvi da ne postoji ni razumna sumnja koja može dovesti do oslobađanja. Ako pokrenete postupak u ovako osetljivom predmetu, on mora dovesti do osuđujuće presude. Uznemiravanje javnosti je na jako visokom nivou. Sada je ogromna odgovornost tužioca da iznese predmet pred sud na najbolji mogući način jer ako budu oslobođeni o tome se više ne može suditi. Postoje neki slučajevi gde vreme nije tako presudna stvar, ali kod ovakvih stvari vreme je odlučujući faktor. Zamislite da se ovo rastegne na nekoliko godina, kao što često i biva u našem pravosuđu. To je jedan horor koji bi mogao da nastane. Sa druge strane, dokazi moraju biti čvrsti - rekao je advokat Todorović.

Advokat ističe da medicinski dokazi u ovom slučaju nisu dovoljni.

- Mi vidimo da je majka uporno reagovala, vidimo da je konstantno prijavljivala i obraćala se Centru za socijalni rad. Šta se desilo pa oni i dalje ništa nisu uradili, ne znamo. Javnost ni ne treba da zna detalje ovakvog predmeta, radi se o izuzetno malom detetu. Mora se zaštititi ličnost deteta. Institucije moraju raditi brzo i efektno. Praksa nas navodi na to da su to sve situacije koje se mogu desiti i ovakvim predmetima treba pažljivo pristupati. Ako medicinski dokazi zaista postoje, tim bolje, oni su jedna vrsta dokaza. To su iskazi i veštačenja ali konkretno u ovom slučaju sama medicina nije dovoljna. U ovom momentu možemo samo da nagađamo - izjavio je za Kurir televiziju Nemanja Todorović, advokat.

