SAD JE JASNO ZAŠTO JE MATEJ BIO DEZORIJENTISAN U NOĆI NESTANKA: Bivši inspektor objasnio Perišovo ponašanje po izlasku iz Gotika

Lambe Đorelijevski, bivši inspektor Odeljenja za droge beogradske policije, objašnjava da je dejstvo amfetamina uzrok dezorijentisanog ponašanja Splićanina Mateja Periša u noći kada je nestao, 30. decembra prošle godine.

Na snimcima kamera za video-nadzor koji su se pojavili tokom potrage za pokojnim Matejem Perišem, videlo se kako on, samo u majici sa kratkim rukavima, trči beogradskim ulicama, ali i trenutak kada silazi niz stepenice koje vode do Save. Njegovo telo je pronađeno nekoliko meseci kasnije, 18. maja u Dunavu, kod Ade Huje. Danas su objavljeni i rezultati obdukcije koji su pokazali da je Matej u telu imao amfetamin, ili kako se na ulici zove „spid“, kao i alkohol. U kosi su mu pronađeni tragovi kokaina koji je ranije konzumirao.

Iako je bilo raznih teorija, da je nesrećni mladić od nekoga bežao, do toga da je trčao da se sastane sa nekim, sve te tvrdnje su razvejali rezultati obdukcije. Po rečima Lambea Đoreljievskog, velika koncentracija amfetamina u organizmu sve objašnjava.

„On je uzeo previše spida i to je promenilo njegovo ponašanje. To što je i pio, to je samo usporilo dejstvo narkotika, ali se po snimcima vidi da je on dezorijentisan i da ne vlada u potpunosti sobom. To objašnjava i njegov silazak do reke, čega, moguće, nije bio ni svestan“, objašnjava penzionisani inspektor Odeljenja za droge beogradske policije za Novu.

Po njegovim rečima ukoliko je u pitanju velika količina amfetamina pitanje je da li bi nesrećni turista ostao živ čak i da nije ušao u Savu, koja je te decembarske noći bila hladna i nabujala, a nosila je i masu otpadaka, granja i panjeva.

"Ubrzava se puls, moguće je da bi mu srce toliko ubrzano kucalo da bi u jednom trenutku stalo. Taj tragičan događaj samo pokazuje koliko droga može biti smrtonosna, a to što je bio sportista, nije moglo da mu pomogne, naprotiv", objašnjava ovaj iskusni policajac.

To možda objašnjava i čudno ponašanje Matejevih drugova, koji su verovatno takođe koristili narkotike, ali su pokušali to da sakriju.

