NISAM STIGAO DA IH UPOZORIM Senad poslednji video Bojanu kako prilazi jezeru MULJ POVUKAO MAJKU DVOJE DECE POSLE 10 MINUTA (FOTO)

Mnogo mi je žao što u tom trenutku nisam mogao ništa da učinim kako bih spasio njen život. Krivo mi je.

Ovako govori Senad Hadži Ibrahimović, očevidac tragičnog događaja koji se odigrao na Zlatarskom jezeru, kad se u njemu utopila tridesetosmogodišnja žena.

Telo utopoljene majke dvoje maloletne dece Bojane S. iz Nove Varoši izvučeno je iz dubine od oko pet metara iz Zlatarskog jezera danas oko 11 sati. Bojana se utopila u akumulaciji kod Кokinog Broda naočigled svoje dve kćerke i prema rečima prijatelja bila je neplivač.

Prvi da pomogne našao se upravo Senad, ali nažalost nije uspeo.

- Prvo su ćerkice same sišle do obale, a za njima i majka Bojana sa kojoj sam se i pozdravio. Hteo sam da im skrenem pažnju da je na tom mestu gde su planirale da se rashlade duboka voda i da se pomere malo dalje gde je pliće. Prošlo je nekih desetak minuta, nažalost, nisam stigao to da im kažem. Mlađa ćerkica je dotrčala do mene i izgovorila samo: "Mama je nestala u vodi". Nisu znali da mi tačno kažu gde se to dogodilo, a nisam ni ja znao šta u tom trenutku treba da radim - ispričao je još vidno potrešen Senad.

Dodaje da ju je mulj povukao i da nije imala nikakve šanse da se izvuče iz jezera s obzirom na to da je bila neplivač.

- Pozvao sam još jednog prijatelja koji je dotrčao i istog trenutka smo pozvali policiju i Hitnu pomoć, stigli su i rendžeri iz Rezervata, tražili smo sve vreme, ali nije bilo pomoći, izgubljen je jedan mlad život - dodao je Ibrahimović.

Bojana je rođena u jednom novovaroškom selu, a živela je u Ljuboviji gde je bila udata. Posle smrti muža vratila se u Novu Varoš. Bila je zaposlena u restoranu u Кokinom Brodu koji se nalazi na levoj obali jezera i to naspram mesta na kome je nestala pod vodom.

