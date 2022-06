IGOR JURIĆ KONTAKTIRAO SA OCEM DEČAKA KOJI SE SUMNJIČI DA JE S*KSUALNO ZLOSTAVLJAO DEVOJČICU: Spreman je da odgovara za svoja dela

Igor Jurić podelio je na svom Instagram profilu saznanje da je prošlog vikenda zlostavljana jedna devojčica u Bajmoku, koja je zbog toga bila hospitalizovana.

- Ovaj zločin ne sme biti zataškan, i zato molim ljude koji imaju bilo kakava saznaja o ovom zločinu, da nam se jave i pomognu našem timu, da ovo nedelo ne prođe nekažnjeno - napisao je Jurić u svojoj objavi.

foto: Printscreen/Instagram/igorjuric73

Igor Jurić se povodom ovog slučaja uključio putem video poziva u Jutarnji program Kurir televizije gde je izneo saznanja do kojih je došao.

- Nisam rekao da je devojka bila silovana već da je seksualno zlostavljana. Seksualno zlostavljanje i silovanje nije isto. Ono što sam napisao je tačno. Građani Bajmoka su me kontaktirali i došli smo do saznanja da je bilo seksualnog zlostavljana. U subotičkoj bolnici smo saznali da su povrede bile zaista teške i nije moglo biti u pitanju da je sama sebi naudila. Takve stvari ne treba da se zataškuju. Osim kontakta u bolnici, kontaktirao sam i oca dečaka za kog se sumnja da je počinio to krivično delo. Otac je rekao da će je dečak spreman da odgovara za ono što je učinio i da je spreman da mu se pruži psihološka podrška i njemu i samoj žrtvi i da nije sporno ništa oko toga da li dete treba da odgovara. To je nešto što ohrabruje. Mi ćemo razgovarati danas sa devojčicom. Ovo nije prvi put da se zbog uticaja na žrtvu upravo sama žrtva povlači. Zbog toga želimo da stupimo u kontakt sa devojkom danas, kako bismo ohrabrili devojku da istina izađe na videlo - rekao je Jurić.

foto: Kurir televizija

Ipak, devojčica koja je navodno bila zlostavljana je sve demantovala, i to objavom na društvenim mrežama.

- Što se tiče odnosa dvoje mladih ljudi, devojka je zaposlena u objektu čiji je vlasnik otac dečaka koji se sumnjiči da je počinio krivično delo. Ono što mogu reći, oni nisu bili ni u kakvoj vezi. Ono što se sa sigurnošću može znati to je da je taj dečak i njegovi drugari bili pod uticajem alkohola. Devojka jeste napisala to na svom profilu, ali veliki broj žrtava seksualnog zlostavljanja iz straha ili saznanja da može doći do komplikovanja samog procesa može doći do povlačenja. Građani Bajmoka su vidno uznemireni, mi smo dobili preko 200 poruka sa željom da se ovaj slučaj istraži - rekao je Jurić u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Društvene mreže

Kurir.rs/M.L.

