GLUMICA JE IZGUBLJENA U VREMENU: Mika Aleksić u sudu opet sramno izvređao žrtvu! Rekao da se LEDIO I JEŽIO

Vlasnik dramskog studija Miroslav Mika Aleksić, optužen da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice svoje škole, treće ročište zaredom nastavio je sa iznošenjem odbrane u kojoj tvrdi da ništa od onoga što je sedam devojaka ispričalo nije tačno i da je reč o tendencioznim i izmišljenim "fantazijama adolescenata".

- Dodirivanje preko potkošulje, rolke, suknje, to osporavam, to su fantazije tipinče za adolescente, a ja u to vreme imam 62 godine. Dalje se navodi, u famoznoj kancelariji da joj istovremeno držim probu, pipkam, ljubim je sa jezikom u ustima, to bi značilo da bar po jedna rezervna usta imamo i Iva i ja. Eliza Dolitl je lik u koji je trebalo da se stavi tada, sve ostalo su lažna, iskrivljena Ivina sećanja - tvrdio je on, navodeći da su konstrukcije o prinudi tužilačke, a ne Ivine.

foto: Ana Paunković

Naziva je epizodom

Izjašnjavajući se o optužbama glumice Ive Ilinčić, koja ga je među prvima prijavila i navela da je seksualno zlostavljao kada su ostajali nasamo u njegovoj kancelariji, dok je bila maloletna, Aleksić je naveo da ima znanja iz psihologije i da Iva Ilinčić ima "lažno sećanje i da je optužbe iskonstruisala jer ima poremećaj pamćenja".

Obrnuo uloge Aleksić govorio o sebi kao da je svedok Miroslav Aleksić juče je pred sudom izjavio da je on jedini svedok i očevidac događaja za koje su ga optužile mlade glumice, iako je on jedini optuženi za seksualno zlostavljanje devojaka, od kojih su neke bile i maloletne. - To nije bila škola, niti sam ja bio nastavnik faktički, koja je to zloupotreba položaja ako ja nisam nastavnik? U celom ovom slučaju ne sme da se zanemari jedna stvar - nema očevidaca, ja sam očevidac kao i one, ja sam svedok događaja - rekao je Aleksić.

- Ja ću nastaviti priču o epizodi koju sam nazvao "Izgubljena u vremenu, Iva Ilinčić". Ona svoju izjavu počinje rečima da je godinama pokušavala da to zakopa u sebi, ubeđujući sebe da se to nije desilo, a onda je krenula na terapije i počela da misli svojom glavom i da stvari naziva pravim imenima. Pronašla se, ali u projektu "Nisi sama" i medijskoj kampanji, jer je ona jedna od devojaka koje su je pokrenule - rekao je juče Aleksić, tvrdeći da se ništa od onoga što mu se stavlja na teret nije dogodilo.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Ja ovde stojim kao čovek koji Ivu Ilinčić poznaje 15 godina. Ona je jedan mio čovek, izdvajala se po smislu za komičnost, ali Ivina reakcija uvek počinje sa "ne razumem". Uveren sam da Iva i dalje ne razume. U optužnici se navodi da sam joj postavio u kancelariji sedam pitanja seksualne i vulgarne konotacije i da je iz straha odgovorila. Tužilaštvo pokušava da predstavi da je to bio moj "modus operandi", jer se provlači kod svih devojaka. Ivino svedočenje u kom kaže "meni je to delovalo kao da me pita otac", tu se ledim i ježim ako njoj deluje kao da je pita otac, onda Iva ili izmišlja ili ne razume šta govori, ili to upućuje na njen poseban odnos sa ocem, ne daj bože - ostavio je prisutne u sudnici bez teksta optuženi:

- Ta projekcija upućuje na nerazrešene odnose sa očevima, koje pokušavaju da reše preko mene.

foto: Marina Lopičić Haos u sudnici Optuženi drži predavanja Pred početak suđenja jedan od zastupnika oštećenih, advokat Borivoje Borović, javio se za reč i zamolio sudsko veće da ne dozvoli da u nastavku iznošenja odbrane Aleksić, koji je optužen za četiri silovanja i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od sebe pravi žrtvu i umetnika. - Mi smo svedoci neobičnog postuka, koji stvara u javnosti sliku da je on veliki umetnik koji je nepravedno ovde i koji treba da nam drži predavanje u sudu. Mesecima smo svedoci da veliki umetnik sedi na optuženičkoj klupi i drži predavanja sudu - rekao je Borović, posle čega je došlo do rasprave u sudnici između njega i Aleksićevog branioca Zorana Jakovljevića, koji je Borovića optužio da "napada njegovog klijenta iako je bolestan došao u sud". Sudija Zoran Božović, u još nekoliko navrata, morao je da opominje Jakovljevića da poštuje red u sudnici, pošto je govorio bez prethodnog odobrenja.

Porodični problemi

Izneo je i tvrdnje da zna da je Iva imala porodičnje probleme "koji su pretili da prerastu u javni skandal" i da je zato pristao da je priprema za upis na studije glume.

- Prirodno je nemoguće da Iva dva sata čita pesmu, a da ja stojim pored nje i to radim i kada sam završio kažem "dobro ćero, završeno je, nastavićemo" - rekao je, tvrdeći da je rezultat "Ivinih iskrivljenih sećanja, ne trauma po nju, već po njega".

Suđenje je juče prekinuto zbog lažne dojave o bombi, što je njega iznerviralo.

Kurir.rs/Jelena Spasić