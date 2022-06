PLANIRANA LIKVIDACIJA ŠARIĆEVOG SARADNIKA?! Škaljarci pohapšeni u Baru, a NJEGA su nišanili!

Pripadnici škaljarskog klana, koji su pre nekoliko dana uhapšeni u Crnoj Gori zbog pripreme likvidacije, navodno su nišanili Baranina Nikolu Spasojevića, za kojim Srbija traga zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića.

- Uhapšeni pripadnici barske kriminalne grupe, prema operativnim podacima policije, planirali su likvidaciju Nikole Spasojevića - izjavila je za Pink novinarka iz Crne Gore Svetlana Đokić.

Na poternici

Spasojević se na poternici Srbije našao 14. aprila, kada je uhapšen Pljevljak Darko Šarić. On se sumnjiči da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu s planiranjem likvidacije svedoka-saradnika u postupku protiv Šarića, Nebojše Joksovića, kao i likvidacijom Milana Milovca u Ekvadoru.

- Ime Nikole Spasojevića pominjalo se i pre desetak godina, kada je uhapšen kao pripadnik barske kriminalne grupe. Navodno je bio optužen za nekoliko pokušaja ubistva, a osuđen je kao stariji maloletnik na kaznu od tri godine i 10 meseci zatvora - potvrdio je sagovornik iz istrage.

U međuvremenu je, kako dodaje, znatno napredovao u hijerarhiji kriminalne grupe koja se vezuje za kavački klan.

- Operativne informacije ukazuju na to da je bio i jedan od finansijera ubistava visokopozicioniranih "škaljaraca" u Grčkoj. U Atini su najpre u januaru 2020. u restoranu ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, a nekoliko meseci kasnije, krajem jula, na Krfu su likvidirani Alan Kožar i Damir Hadžić - podseća sagovornik Kurira. Prema njegovim rečima, ne isključuje se mogućnost da je Spasojevićeva likvidacija trebalo da bude osveta za ove zločine.

Smrt brata

Inače, jedan od uhapšenih za pripremu njegovog ubistva je Marko Peruničić, brat Miloša Peruničića, koji je u ratu klanova ubijen 2. juna 2020. u Marbelji u Španiji. Ubijeni Peruničić je, inače, bio jedan od najbližih saradnika Kožara, koji je ubijen na Krfu.

Jedan pobegao policiji

Osumnjičeni s lisicama umakao kroz prozor

Stefan Janković, koji se sumnjiči da je bio pripadnik kriminalne grupe koja je planirala likvidaciju Nikole Spasojevića, uspeo je pre tri dana da umakne policiji, i to tokom pretresa njegove kuće. Kako tvrdi crnogorska Pobjeda, policija je Jankoviću stavila lisice na ruke, ali je on zatražio da ode do toaleta. Kada su ga pustili u kupatilo, on je iskoristio trenutak nepažnje i s lisicama na rukama pobegao kroz prozor.

- Inspektori su čuli buku, ušli u kupatilo i videli otvoren prozor i kroz otvor Jankovića kako beži - prenosi Pobjeda.