MISTERIOZNA SMRT PENZIONISANOG POLICAJCA U SVRLJIGU: Rođaka pronašla telo sa povredama u kući! Komšije buni jedna stvar

Užasnu sliku zatekli su forenzičari policije u kući pokojnog ratnog veterana i penzionisanog policajca Aleksandra S. (58), kada su došli u njegovu kuću u Ulici Gordane Todorović u Svrljigu.

Njegova smrt se zbila pod nerazjašnjenim okolnostima, jer kako nezvanično saznajemo, na sebi je imao povrede. Njega je našla u petak popodne, 24. juna, rođaka koja stanuje nedaleko od njega.

- Nismo ni za kakav razgovor. Izvinite, danas je sahrana, svi smo potreseni i ne možemo da pričamo - rekla je novinarima očigledno Aleksandrova sestra.

O okolnostima smrti ovog Svrljižanina malo ko je od komšija hteo da priča danas. Širok je raspon pretpostavki među meštanima kako je umro učesnik dva rata u srpskoj uniformi, a nema ni zvanične informacije šta se dogodilo sa ovim mirnim i, kako saznajemo, miroljubivim čovekom.

Jedni kažu i pretpostavljaju da je samoubistvo, ali postavlja se pitanje što je policijska traka postavljena na ogradi i vratima njegove kuće koja inicira sumnju da ima sumnjivih okolnosti oko njegove smrti. Na drugoj strani, da postoje jaki razlozi za sumnju, ne bi se dva dana posle iznošenja tela iz kuće gde je nađen, sahranjivao?

- On je bio izuzetno tih i miran čovek. Nije se zamerao nikome. Posle ratova se zaposlio kao policajac i tako je otišao u penziju. Nešto kasnije je doživeo šlog tako da je otišao u Knjaževac gde je bio u domu sa medicinskom negom. On je pre tri meseca na svoj zahtev otišao iz doma i vratio se tu u kuću. Išao je uz pomoć štapa ili hodalice, a i teže je govorio. Ja sam videla policiju kada je došla tu, ali nisam verovala da je zbog takve tragedije. Žao mi je komšije, uvek smo bili u dobrim odnosima. On je fini dečko bio, poštovali smo se - kaže jedna komšinica iz ove ulice.

Aleksandar S. nije bio bogat čovek da bi se sumnjalo u neku eventualnu pljačku.

