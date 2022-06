ZAKUCALI SU MI SE U KUĆU, MORAĆU PONOVO DA OZIDAM SPRAT: Neverovatna nesreća u Kraljevu, a evo gde se nalaze dvojica vozača (FOTO)

Neverovatno ali istinito: dva vozača vozeći svoje automobile, najverovatnije pod uticajem alkohola, zakucala su se u noći između nedelje i ponedeljka u kuću u Ulici Jovana Deroka broj 26 u Kraljevu i tom prilikom skoro je srušili.

- Sve se dogodilo oko jedan sat posle ponoći. Bio sam u to vreme na poslu i supruga me je pozvala da hitno dođem, a kada sam video šta se desilo, nisam mogao da verujem. U kući koja se nalazi do ulice u to vreme nije bilo nikoga, porodica mi se nalazila u drugoj kući u dvorištu pa, na svu sreću, nije bilo povređenih. Drago mi je i što su ovi nesavesni vozači prošli samo sa lakšim telesnim povredama, kaže za Kurir Dragan Korać, vlasnik ovog objekta.

Prema njegovim rečima, jedan od vozača tom prilikom direktno je udario u stub koji je držao sprat kuće, dok se drugi zakucao u obližnju banderu koja je potom pala na kuću. Takođe, udarili su i u dva automobila koja su tu bila parkirana.

- Vidite i sami, materijalna šteta je ogromna, još ne smem da uđem gore i da utvrdim šta je sve od stvari uništeno, plašim se da se sve ne obruši. Procenjujem da će gornji deo kuće morati ponovo da bude ozidan, ali ako su oštećenja zahvatila i krov, onda ceo objekat mora da bude u potpunosti rekonstruisan, dodaje sagovornik Kurira.

U kraljevačkoj policiji potvrdili su nam da su vozači koji su učestvovali u ovoj saobraćajki privedeni i zadržani, a nezvanično smo saznali da se obojica i dalje nalaze na trežnjenju. Navodno, oni su se pre nesreće trkali.

