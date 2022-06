STOLIĆ U ZAVRŠNOJ REČI: Belivuk i Miljković postavljali načelnike policije, bio sam na tragu da otkrijem sve, zato sam satanizovan

Božidar Stolić, bivši inspektor SBPOK-a danas je od veća Specijalnog suda u Beogradu zatražio da ga oslobodi svih optužbi navodeći da nije počinio ni jedno krivično delo.

- Jedini moj problem je što sam se borio protiv kriminala, i protiv te kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, to što sam bio sam na tragu korumpiranih policajaca i zbog toga mi se smešta, da bi se zbog toga obračunali sa mnom. Vidite kako sam satanizovan, puno je njih iz policije uhapšeno a samo sam ja ovako oklevetan, da ne bih mogao da dokažem kakvi su i ko su oni. Vidite iz nastupa pojedinaca kako se ponašaju - rekao je Stolić i dodao:

foto: Nenad Kostić

- Što se tiče 500 evra, to je degradirajuće da bih ja za 500 evra nešto uradio, to je van svake pameti da me maksimalno degradiraju - rekao je Stolić navodeći da će dokazati da se borio protiv Belivuka i Marka Miljkovića.

- Isti taj Belivuk i Miljković su postavljali načelnike u policiji, to zna tužilac, to znaju svi. Nadam se da će se to uskoro saznati - rekao je Stolić u svojoj završnoj reči i pridružio se završnoj reči svog branioca.

1 / 6 Foto: Nenad Kostić

Filip Golubović je naveo da Belivuka i Miljkovića ne poznaje, da ih "nije sreo ni na ulici" i da smatra da on nije mogao da podstrekne inspektora Stolića da zloupotrebi položaj "jer on nije mali".

Presuda Božidaru Stoliću biće objavljena 15. jula u 10 sati.

(Kurir.rs)