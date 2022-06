OTAC NAPADNUTE DEVOJČICE OTKRIO: Ćerku sam našao onesvešćenu u njivi, mlađe dete mi je javilo da su je odvela dvojica mladića

Devojčica (14) iz okoline Lazarevca napastvovana posle proslave kraja školske godine, a osumnjičenom (20) posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu određen pritvor do 30 dana

Otac devojčice (14) iz okoline Lazarevca koju je pokušao da siluje poznanik (20) saslušan je i navodno je posvedočio da je ćerku bez svesti i blatnjavu pronašao u njivi, nakon što ga je mlađa ćerka alarmirala i javila mu da je njena sestra s nepoznatim mladićima otišla kolima.

Da podsetimo, stravičan napad dogodio se prošlog petka posle proslave kraja školske godine. Navodno, devojčica koja je završila sedmi razred bila je s drugovima i drugaricama u susednom selu, gde su imali žurku. Ona je, kako se sumnja, popila nekoliko čaša piva, a potom sa mladićem (20) otišla njegovim kolima. Posle nekog vremena pronađena je s povredama na genitalijama i u polusvesnom stanju.

Otac dao izjavu

- Mlađa ćerka, koja ima 13 godina, rekla mi je da je starija ušla u vozilo s dvojicom starijih muškaraca i da joj je rekla da "ne kaže ništa mami i tati". Odmah sam seo u auto i krenuo za njom, a našao sam je na livadi kako leži bez svesti - navodno je ispričao otac.

- Dete mi je bilo u nesvesti i u vidno pijanom stanju - prenosi reči oca dobro obavešteni izvor Kurira.

Devojčica je odmah nakon pronalaska prebačena u bolnicu.

- U bolnici je utvrđeno da je pijana, ali i da na genitalijama ima ozbiljne povrede. Ona je roditeljima ispričala da ju je napao mladić (20), koji je momentalno uhapšen, a potom i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - objašnjava naš sagovornik iz istrage.

Kako izvor Kurira navodi, mladić se na saslušanju branio da je devojčica dobrovoljno krenula s njim, što je ona i potvrdila.

foto: Shutterstock

- On je do detalja opisao da su "jugom" otišli do neke njive, gde su se na zadnjem sedištu ljubili i mazili, te da je pokušao da imaju odnos, ali je od toga odustao. Osumnjičeni je naveo i da se tokom pipkanja maloletnice setio da ima devojku - priča izvor.

- Međutim, on je rekao i da je devojčicu vratio na mesto s kog su krenuli i da je nije izbacio - podseća izvor Kurira i navodi da je tužilaštvo tražilo pritvor za osumnjičenog koji mu je i određen kako ne bi uticao na svedoke.

Ne odvajaju se od ćerke

Poznanici porodice napastvovane devojčice šokirani su jezivim događajima.

- Roditelji nesrećnog deteta su svakodnevno u Beogradu otkako se to desilo. Oni su potpuno van sebe od bola i besa, obilaze je u bolnici, ne odvajaju se od nje, a koliko znamo, bili su u policiji i saslušani su. Niko ne može da veruje šta se dogodilo. Svi ih poznajemo, dobra su porodica, a i devojčica je izuzetno dobra. Strašno u kakav se horor pretvorila proslava kraja školske godine kojoj je prisustvovalo mnogo dece - navode meštani.

Dve verzije događaja Poznaju se odranije Meštani sela kod Lazarevca kažu i da po selu kruže dve verzije događaja. - Prema prvoj, on ju je napastvovao, a prema drugoj su oni navodno bili u vezi, ali su se njeni protivili jer je on mnogo stariji od nje - pojasnili su. U selu u kome živi osumnjičeni meštani tvrde da su ih viđali zajedno. - Ona ovde ide u školu, često smo ih viđali zajedno i znamo da se poznaju. Nikada ne bih mogao da pomislim da može takvu stvar da uradi, delovao mi je kao fin momak.

Zaštitnik građana Reakcija zbog silovanja deteta u Gornjem Milanovcu Zaštitnik građana pokrenuo je ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad Gornji Milanovac, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova nakon saznanja iz medija da je u Gornjem Milanovcu uhapšen muškarac zbog sumnje da je dve godine vršio obljubu nad devojčicom od 13 godina. Podsetimo, tokom vikenda je u Gornjem Milanovcu uhapšen muškarac (58), koji se sumnjiči da je zlostavljao devojčicu, a da je to njena majka znala, ali je ćutala zbog novca.

