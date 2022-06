NE ZNAM DA LI ME JE NEKO PRETUKAO ILI ME JE UDARIO AUTO! Ginekolog posle mature nađen u lokvi krvi sa teškim povredama (FOTO)

Lekar Stevan Krnić (34), specijalizant ginekologije kikindske Opšte bolnice, pronađen je u centru ovog grada s teškim povredama glave u lokvi krvi, a policija i tužilaštvo ispituju kako je on povređen.

Kako nezvanično saznajemo, lekar je povređen tokom proteklog vikenda, a nakon zbrinjavanja u Opštoj bolnici, prebačen je u Klinički centar Vojvodine na Kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju na dalje lečenje.

Proslava

- Lekar je pre nego što je pronađen s povredama bio na proslavi petnaest godina mature. On se veselio s drugim gostima, a onda je krenuo kući. Međutim, u subotu ujutru zatečen je s povredama oka i obraza. Odmah je primljen u bolnicu u Kikindi, ali su ga u nedelju pre podne zbog težine povreda prebacili u KCV - kaže izvor i dodaje da je o slučaju obaveštena policija i tužilaštvo koje ispituju kako je doktor povređen.

Specijalizant ginekologije za Kurir je potvrdio da je povređen.

- Bio sam na proslavi godišnjice mature, a nakon odlaska iz ugostiteljskog objekta, svratio sam još u dva lokala. Krenuo sam pešice kući, ali do nje nisam ni stigao. U jednom trenutku probudio sam se u bolnici, a tu je bila i policija. Strašno su me boleli levi kuk i glava. Nisam kod sebe imao sako, novčanik i telefon. U tom šoku, samo sam želeo da odem kući - počinje priču lekar:

- Kad sam se probudio, vratio sam se u bolnicu, jer su povrede bile vidljive i bolne. Urađen mi je skener glave, a ustanovljeno je da imam prelom jabučne kosti. Hitno sam prebačen iz naše bolnice u novosadski KCV, a potom sam ovde i operisan. Sad imam krvarenje iz leve nozdrve - kaže za Kurir dr Krnić.

Teške povrede

On objašnjava da ne zna kako je povređen.

- Ne znam šta mi se dogodilo, da li me je neko napao, udario ciglom ili me je možda udario automobil. Možda se baš to i desilo. Našli su me u lokvi krvi u Ulici Dimitrija Tucovića, ispred kućnog broja 13. Stanujem nedaleko odatle, u istoj ulici. Svojevremeno sam se bavio boksom. Da me je neko napao, sigurno bih se branio, ruke bi me bolele. Dakle, ili je to bio jedan udarac, pa su nastavili da me tuku, ili me je udario automobil. Ne znam...

Nadam se da će rasvetliti ovaj događaj, da ću uspeti da naplatim štetu, pokrijem troškove lečenja. Mislim da i ovaj događaj potvrđuje da lekari treba da dobiju neku vrstu imuniteta - kategoričan je dr Krnić.

KCV Operisan i u stabilnom stanju U Kliničkom centru Vojvodine za Kurir je potvrđeno da je doktor Stevan Krnić 26. juna sa teškim povredama smešten kod njih, a juče je i operisan. - Pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja i postoperativni tok je uredan - rekao je za Kurir Siniša Knežević, portparol KCV. S. S.

Lekar navodi da trenutno priprema ispite, ali da je zbog zdravstvenog stanja morao da obustavi učenje.

- Oko mi je povređeno, vidim duple slike. Moja majka je na mestu na kome su mene našli pronašla deo mog polomljenog zuba - kaže dr Krnić i dodaje da mu nije poznato ko ga je našao da leži na ulici.

Uspeh Plivao za časni krst Povređeni ginekolog za naš list je pre nekoliko godina, nakon što je prvi doplivao do časnog krsta, objasnio da mu je to peta pobeda, ali prva u Kikindi, s obzirom na to da je studirao u Kragujevcu i tamo redovno plivao. foto: Kurir.rs - Do časnog krsta sam prvi put doplivao 2009. u Kragujevcu. Uspehe sam ponovio 2015. i 2016. godine, takođe u Kragujevcu, a lane sam do bogojavljenskog krsta prvi doplivao u Cirihu. Iskreno da kažem, očekivao sam ovakav ishod, ali moram da podvučem da su pobednici svi koji su danas ušli u vodu. Do časnog krsta sam doplivao prvi, ali on pripada svima nama. Trinaest godina sam se profesionalno bavio boksom i nastupao za više klubova, a tim plemenitim sportom još uvek se rekreativno bavim - poručio je doktor 2018. godine.

