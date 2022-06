HRONOLOGIJA NEZAPAMĆENOG ZLOČINA KOD LESKOVCA! Evo gde je supruga zapravo zabetonirala Ivana, njena smrt još je MISTERIJA

Niko nije ni slutio da će u nedelju pronalaskom tela Biljane Stojanović (38), iz sela Veliko Trnjane kod Leskovca, biti otkrivena velika misterija i otvorena brojna pitanja, koja su, za sada, bez odgovara.

Porodica je Biljanin nestanak prijavila prošle nedelje, a telo je pronađeno u nedelju u pomoćnoj prostoriji kuće i na njemu nije bilo vidljivih povreda. Prepostavka je da se majka troje dece ubila trovanjem. Međutim, tek tada počinje da se odmotava klupko tragedije koja je zadesila ovu porodicu.

Sumnjivi zid

Nakon što je u utorak završena sahrana, policija je zapečatila pomoćnu prostoriju u kući u kojoj je Biljana živela sa decom. Razlog - na istom mestu gde je sebi oduzela život, pronađeni su ostaci njenog muža Ivana Stojanovića za koga se mislilo, i za koga je ona od 2019. godine pričala, da radi u Rusiji.

Ivana je, zabetoniranog u zid, pronašao rođeni brat, inače policajac. Zašto je išao da pregleda prostoriju za sada se ne zna. Navodi se da je policija u prostoriju ušla nakon iskaza koji je posle Biljanine smrti dao njen navodni ljubavnik u policji, a u kom je otkrio Ivanovu stravičnu sudbinu.

foto: Printscreen/Facebook, Nemanja Nikolić

- Ivanov brat je tražio malj od komšija, njime je sružio zid iza kog je pronašao Ivana - ispričao je jedan od komšija koji dodaje da je Ivanov brat posumnjao da nešto nije kako treba jer je taj deo prostorije bio prekriven piljevinom kao da je neko pokušao da sakrije nešto.

Brat je potvrdio da je on bio taj koji je pronašao Ivanovo telo.

- Razbio sam beton i u jednom trenutku ugledao sam lobanju - preneo je portal Nova njegove reči.

Prema prvim informacijama verovalo se da su ostaci preminulog Ivana pronađeni zacementirani u buretu, ali se ispostavilo da se nalazio iz pregradnog zida.

Tri godine lagala decu i porodicu

Nesretni čovek je, verovalo se, prethodnih godina bio u Rusiji. To je bar svima govorila Biljana. Ivan je, naime, zaista radio u Rusiji ali je poslednjih put viđen 2019. godine kada je došao kući, i navodno opet otišao da radi. Međutim, posle toga njegov izlazak iz zemlje nigde nije zabeležen, a njega od tada niko više nije video ni čuo.

foto: Kurir

To što se ne javlja ni roditeljima ni bratu, niti dolazi kući da vidi decu svima je bilo sumnjivo, ali niko nije slutio da je Ivan mrtav. Njegova supruga se ponašala normalno, bila je nasmejana, ljudima je najavljivala njegove dolaske, koje je kasnije stalno odlagala, deca su pričala da su u kontaktu sa njim, da nema vremena da se javlja, ali da je super i da ga čekaju da dođe.

Pre nego što je nestala, tvrdi Biljanina komšinica, rekla je deci da je tata došao i da ide da se nađe sa njim.

- Deci je, navodno, rekla da ide u manastir Tumane sa njihovim ocem. 'Tata je došao, ja ću da idem sa njim u Tumane, pa kad se vratimo doći ćemo po vas i idemo za Beograd. Tata je kupio stan i kola', tako je rekla deci, ona tako kažu - priča Jasmina Jovanović, prva komšinica Stojanovića i objašnjava da je rekla starijoj kćerki da će ona da legne da spava, a da je devojčica probudi u pola jedan. Biljana je, nastavlja sagovornica godinama svima najavljivala Ivanov povratak.

- I kad je niko ništa ne pita o njemu, sama je stalno pominjala njegov povratak i stalno je govorila da će doći za ovaj praznik, pa za sledeći praznik, pa za ćerkino punoletstvo. Bilo je neobično što nema Ivana, ali smo joj verovali, a ona je nalazila izgovore, ne može zbog korone, zbog toga su zarobljeni, pa ne puštaju ih dok se ne vakcinišu, pa neki požari su bili, eto tako je pričala. I deca su govorila da je tata super i da će da dođe tad i tad, uvek su govorila datum - rekla je Jasmina i dodala da je supružnike dobro poznavala i da je ovakav rasplet događaja ostavio u šoku, jer oni, koliko je znala, u braku nisu imali problema.

foto: Printscreen/Facebook

Biljanina koleginica se podsetila kako je preminula žena jednom prilikom zatražila od nje da pošalje njenoj starijoj kćerki poruku u kojoj će se predstaviti kao Ivan.

- Sećam da mi je jednom tražila da najstarijoj ćerki napišem poruku i predstavim se kao njen muž. Trebalo je da napišem: "Tata je dobro, polomio mi se telefon, nemam mnogo vremena da vas nazovem..." Kao da se dete ne brine. Očigledno je sve jako dobro krila.

Misteriozni Biljanin nestanak i još sumnjivija smrt

Da nešto nije kako treba, saznalo se tokom prošle nedelje. Biljana je najpre nestala. Te noći ona je izašla iz kuće, posvedočile su komšije, ali šta se posle sa njom desilo, niko sa sigurnošću ne zna.

- Pre tri dana komšija i komšinica, koji su uveče pušili cigare na terasi, videli su Biljanu kako stoji na rasklrsnici i čeka. Onda je naišla jedna limuzina, ali zbog mraka nisu mogli da vide o kom je modelu automobila reč, kao ni registarske tablice. Ona je prišla i verovatno je, kada je videla da u kolima nije neko ko je trebalo da bude, došlo do rasprave. Počeli su da se svađaju i na silu je, navodno, uvučena u kola. Počela je da viče: "Ne, ne, pustite me" - ispričao za jedan od komšija, piše Blic.

"To je bilo u sredu. U nedelju je njeno telo pronađeno u štali u jaslama za krave. Ležala je na čaršafu sa glavom na jastuku, dok su, kako se priča, vrata od štale bila zatvorena i zavezana sa spoljne strane, a ako je to tačno, onda je to neko sa strane uradio."

foto: Kurir

Drugi meštanin je, sa druge strane, ispričao da je čuo da su vrata bila klinom zaglavljena sa unutrašnje strane, ali je izneo sumnju da to ne znači da potencijalni ubica nije mogao da izađe kroz prozor, kao što je u prostoriju, kako je naveo, ušla i policija.

Meštane sela Veliko Trnjane su se, nakon što se saznalo za stravičnu sudbinu supružnika, podsetili šta im je to bilo neobično u Ivanovom odlasku, ali niko nije slutio da bi istina mogla da bude ovakva. Neki su mislili da se u Rusiji oženio drugom ženom, a neki su Biljani jednostavno verovali.

- Mi smo svi smatrali, kuća je tri godine bez muža, on radi u Rusiji, sigurno se tamo oženio. Bilo je već takvih priča radnika iz Rusije da odu na rad i tamo steknu novu porodicu, ali da je ubijen, zabetoniran, zakopan u štali, to nikome ni na kraj pameti nije bilo - naveo je meštanin.

Za to vreme se po selu, ali po firmi u kojoj je radila, pričalo da ona ima ljubavnika, ali njega, kako kažu komšije, nikada nisu videli niti znaju ko je, te ne mogu ni da potvrde da li je zaista postojao u njenom životu ili su to samo seoske priče.

Priča oko Biljaninog ljubavnika se, međutim, potegla nakon što je pronađeno njeno telo, jer je on, navodno, osoba zahvaljujući kojoj se saznalo za stravičan zločin. On je, kako prenose neki mediji, otišao u policiju i ispričao šta se Ivanu dogodilo, ali ova priča za sada nije zvanično potvrđena.

A. L. (28) koji tvrdi da je bio sa Biljanom u emotivnoj vezi porekao je da je imao bilo kakve veze sa ubistvom i da je to u policiji i ispričao.

foto: Kurir

Pordica sumnjala da se Ivanu nešto dogodilo

Od kada je Ivan nestao, njegova porodica je sumnjala da nešto nije u redu. Ivanov brat, koji je inače policajac, nije bio jedan od ljudi koji je poverovao u ono što je njegova snaja pričala o Ivanovom odsustvu.

- Nije verovao u priču koju je Biljana tri godine svima servirala. Znao je da njegov brat nije 2019. izašao iz zemlje, dolazio je u kuću, tražio ga - kaže izvor i dodaje da je za nestalim muškarcem bila raspisana interna potraga.

Saznanje da im se sin mrtav nalazi zabetoniran u kući poslednje tri godine ostavila je u neverici Ivanove roditelje Ružicu i Jovana.

- Juče idem na sahranu, ja je žalim, a moj sin mrtav, da dočekam da mu koske sahranjujem. Nikad nam se nije javio. Ona je govorila da se javlja njoj, a i unuke su isto govorile da se tata javlja, kao ne može da razgovara. Pa nije ni mogao kad je sahranjen, to se tek sad otkrilo - kroz suze je ispričala Ivanova majka.

Njegov otac Jovan je rekao da mu je vest da je Biljana mrtva probudila sumnju da bi ista mogla da bude i sudbina njegovog sina.

- Njene sestre su nas napadale što se on ne javlja, što ne zove decu i ne dolazi. Proklinjale su mog sina jer je ona mrtva. Ja sam tad rekao: "Kako se ne javlja tri godine, možda ni on nije živ" - ispričao je čovek.

