HVALA TI ŠTO SI ME NAUČILA ŠTA JE PRAVA LJUBAV, NADAM SE DA ĆU TI SE USKORO PRIDRUŽITI: Poruka Lidijinog dečka iz slama srca

Danijel Mondelo, emotivni partner Lidije Miljković (42) koju je bivši suprug Zlatan Vasiljević brutalno ubio početkom juna u Vićenci u Italiji, na društvenim mrežama oprašta se od nje gotovo svakodnevno, uz potresne poruke i njihove zajedničke fotografije.

Podsetimo, Vasiljević je najpre ubio svoju sadašnju devojku Gabrijelu Serano, pa sa njenim telom u kolima sačekao Lidiju da dođe na posao. Kada se Lidija pojavila ispred hotela u kome je radila, Zlatan je otvorio vatru na nju. Vasiljević je posle ubistva pobegao, a tokom policijske potere izvršio je samoubistvo na auto-putu.

- Tražim te u osmehu drugih koji se nikada ne smeju kao ti. Zauvek - napisao je Lidijin partner sa kojim je bila u vezi poslednje dve godine.

foto: Društvene mreže

Takođe, Danijel je okačio i fotografiju na kojoj su brutalno ubijena Lidija i on nasmejani i napisao: " Volim te ljubavi moja, zauvek!"

On je nakon ubistva pričao za italijanske medije, gde je naveo da je Lidijin biši muž bio veoma nasilan prema njoj i deci, i da im je pretio. Naveo je i da su sve pretnje prijavljivali policiji i da je sud čak hteo da mu dodeli deo starateljstva nad decom, što deca i Lidija nikako nisu želeli. Ispričao je i stravične detalje kada je Zoran 2019. Lidiju toliko pretukao nakon jedne svađe da joj je pukla lobanja i tada su se rastali.

foto: Društvene mreže

Danijel Mondelo na društvenoj mreži Fejsbuk okačio je i video na kom su Lidijine i njegove fotografije na kojima su nasmejani. Ima slika na moru, na skijanju, na njihovom poslu i uniformama, u elegentnim odevnim kombinacijama. Ovaj snimak prati i pesma.

Takođe, na jednoj fotografiji koju je okačio Danijel - Lidija sedi nasmejana, a tu sliku prati ptresna poruka.

- Hvala ti. Hvala ti. Hvala vam što ste me izabrali pre 26 meseci, što ste mi dozvolili da ovo vreme provedem uz vas. Hvala ti što si me naučila šta je prava ljubav . Hvala ti što si me učinila boljim čovekom. Disao sam svih ovih meseci, ni sekunda mog dana nije prošla da ne mislim na tebe - napisao je on, pa nastavio:

- Hvala ti što su mi oči zasijale svaki put kada sam te pogledao. Hvala ti što si mi dozvolila da iskusim kako je to biti otac. Hvala ti što si mi dala neizmernu slatkoću. Hvala vam za sve...

Danijel je u opisu fotografije dodao da je "Lidija žena koju bi poželeo svim muškarcima".

1 / 2 Foto: Društvene mreže

- Mogao bi beskrajno da ti se zahvaljujem anđele božji, jer ti si žena koju želim svim muškarcima da upoznaju u životu i da shvate šta je ljubav. Tvoj osmeh je osvojio sve, one koji su te poznavali samo pet minuta i one koju su te najduže znali. Neću prestati da poštujem tvoje ime dok dišem - napisao je Lidijin partner, pa zaključio:

- Svaka naša poruka se uvek završavala sa "zauvek, zauvek" i tako će biti i dalje. Nadam se da ću ti se uskoro pridružiti da se više nikad ne rastanemo. Volim te ljubavi moja uvek.

Nakon Lidijinog ubistva, kao i ubistva Gabrijele Serano, jedna ženska organizacija organizovala je protest u Vićenci kako bi skrenula pažnju na tamošnje državne organe i uputila im apel da moraju poboljšati zakon o nasilju nad ženama, jer su dve žene brutalno izgubile život od nasilnika.

Lidijina sestra, partner i njeni prijatelji apelovali su i na društvenim mrežama da se njenoj deci, ko želi i ko može da uplati novac kako bi se deca dalje školovala, jer su nakon ubistva i samoubistva roditelja ostali siročići.

sahrana lidije miljković foto: Printscrren/Youtube

Da podsetimo, Vasiljević i Miljkovićeva razveli su se pre nekoliko godina, a prema rečima prijatelja i rođaka, ona je tokom braka trpela stravično nasilje, zbog čega je Zlatan bio i osuđivan. Posle razvoda Lidija je otpočela vezu sa svojim kolegom Danijelom, a Zlatan nije prestajao da ih uznemirava i preti im, nesrećan što žive ispunjen život.

gabrijela, lidija i zoran, mesto samoubistva na auto-putu foto: Youtube/Local Team, Printscreen/Facebook

Kap koja je prelila čašu bila je Lidijina kupovina stana, dok je Vasiljeviću sa druge strane pretio gubitak nekretnine zbog neisplaćenih alimentacija. Kako smo već pisali, tri dana pre ubistva, Lidija je dobila anonimno preteće pismo.

(Kurir.rs)