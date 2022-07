PUCALI NA BELIVUKOVOG DRUGA ZBOG PRECRTANIH GRAFITA ZVEZDE? Iskočio iz automobila u pokretu, vaterpolista jedva spasao živu glavu

Aleksandar V., navijač grupe Vandal bojs, na kog je pucano 23. juna u Zemunu, navodno se našao na meti napadača jer je precrtavao grafite Crvene zvezde.

Podsetimo, pucnjava se dogodila u Prvomajskoj ulici usred bela dana, kada su napadači iz crnog "forda" sa zatamnjenim staklima otvorili vatru na Aleksandra V. i Radeta S., koji su prolazili "golfom". Kada su čuli hice, Aleksandar i Rade su kroz suvozačeva vrata iskočili iz auta u pokretu i pobegli. Policija je identifikovala trojicu napadača i za njima se traga.

Navijači

- Aleksandar V. navodno je blizak Veljku Belivuku, osumnjičenom da je sa svojim klanom izvršio najteža krivična dela. Sumnja se da napad na Aleksandra, inače nekadašnjeg vaterpolistu, nije povezan sa Belivukom, već da je posredi obračun zbog precrtanih grafita - priča izvor Kurira:

- Navodno, Aleksandar je precrtao neke grafite, pa je zbog toga napadnut dok je bio sa drugom - objašnjava naš izvor.

Incident iz aprila Ranili mu druga, on ga vozio u bolnicu Inače, ovo je drugi put ove godine da je Aleksandar V. osvanuo na stupcima crne hronike. - On se pre dva meseca dovodio u vezu sa jednom pucnjavom u Zemunu. Njegov prijatelj U. K. ranjen je u aprilu ove godine, a upravo ga je Aleksandar V. zajedno sa P. C. odvezao u Zemunsku bolnicu - podseća naš sagovornik: - Mladići su tada saslušani, ali nisu mogli da kažu ništa o napadu niti izvršiocu. Ranjeni U. K. takođe je odbio saradnju sa policijom i rekao da ne zna ko je i zbog čega pucao na njega - ispričao je naš izvor.

Navijačka grupa Vandal bojs, kojoj napadnuti mladić pripada, poznata je po bliskosti sa Belivukovim Principima. Aleksandar V., inače, na društvenim mrežama objavljivao je fotografije na kojima se nalazi zagrljen sa Veljkom Belivukom i Aleksandrom Stankovićem, koji je ubijen u oktobru 2016. u Beogradu.

Fotografije

- Na fotografijama koje je juče ujutru obrisao sa svog Fejsbuk profila Aleksandar je bio zagrljen sa Belivukom. Interesantno je da je on dan nakon ubistva Stankovića podelio njihovu zajedničku fotografiju, a da je isto to uradio i na prvu godišnjicu Stankovićeve smrti - kaže izvor. Da podsetimo, Aleksandar Stanković bio je vođa Partizanove navijačke grupe Janjičari i Belivukov najbolji drug. Upravo su od Janjičara nastali Principi. Spekuliše se da je on ubijen u ratu kavačkog i škaljarskog klana, a da je na njega pucao Stevan Stamatović, koga su navodno Belivukovi bliski saradnici ubili u Atini. Aleksandar V. navodno je bio i blizak sa Demirom Jukićem, tinejdžerom koji je ubijen na Novom Beogradu.

Kurir.rs / E.K.