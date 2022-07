POLICIJSKA AKCIJA U BEOGRADU: Pao sa 50 grama kokaina, a evo šta su mu još pronašli u stanu

pritvor do 30 dana

BEOGRAD - Policija u Beogradu uhapsila je V.S. (44) kod koga je pronašla 50 grama kokaina, manju količinu marihuane i tri vagice za precizno merenje, saopšteno je danas iz MUP-a.

Policija je drogu pronašla kod osumnjičenog i prilikom pretresa stana u kojem je boravio i zaplenila je, a V.S. tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju.

Njemu je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Kurir.rs/Beta