DETALJI NEZAPAMĆENOG ZLOČINA U SAMAČKOJ! KOMŠIJU MIRKA NIKO NIJE VOLEO: Jovu na terasi ubadao nožem, sve dok ga u srce nije zario!

NOVI SAD - Jovana Stanišića (75) iz Novog Sada ubio je komšija Mirko M. (66) na brutalan način.

Naime, Mirko je Jovana ubadao nožem više puta, jureći ga, sve dok mu nije zario nož u srce. Jovan je davao znake života kada je ekipa Hitne pomoći došla, ali ubrzo po prijemu u Urgentni centar je preminuo.

U zgradi, kako je zovu "Samačkoj", u ulici Ljermontova u Novom Sadu, sinoć je došlo do teškog ubistva.

- Jovan je bio dobrica, miran, bio je poluslep. Sam je živeo, kao i Mirko. S obzirom da koriste zajedničko kupatilo na tom spratu, Jovan je taj dan očistio i zaključao ga, kako ne bi ulazili drugi. Mirko, kao po običaju, naljutio se što je zaključao i njihov sukob je počeo još tokom dana. Uvrede i provokacije od strane Mirka su se nastavile tokom večeri, da bi negde blizu 20 časova došlo do fizičkog obračuna kod stepenica na prvom spratu, na kom su obojica stanovali.

Prvo su se tukli kod stepenica, tačnije Mirko je udarao Jovu, a on je krenuo da beži prema terasi. Verovatno se nadao da će uspeti da pobegne ili da će Mirko odustati. U jednom trenutku Mirko je izvadio nož i počeo da ubada Jovu, koji više nije imao gde da pobegne - kaže izvor Kurira, dodajući da je Mirko u organizmu imao oko 1,8 promila alkohola u krvi.

Kako kažu komšije, u toj staroj samačkoj zgradi obojica žive više od 30 godina. Niko od komšija se nije slagao sa Mirkom, pogotovo kada popije bio je nasilan.

-I on je bio invalid, ne znam tačno kako je ostao bez pola ruke. Zato smo svi u šoku ostali kada smo čuli da je on sa jednom rukom ubio Jovu. Ali, u drugu ruku nemamo šta da se čudimo, kad je on bio "strvina" u odnosu na pokojnog Jovu - kaže komšija, dodajući da nije tačno da su njih dvojica sinoć pili zajedno, već je Mirko pio sam.

Dok se naša ekipa nalazila ispred zgrade, policija je dovela Mirka kako bi uzeo lekove, s obzirom da nema ni on nikoga svog. Dok je izlazio i ulazio u zgradu i policijsku maricu, hladnokrvno je gledao komšije koji su bili ispred zgrade.

-Strašno, još hoda uzdignute glave, a ubio nam Jovu. Ma kažem vam ja, to je odron od čoveka, niko ga nije voleo - zaključio je njihov komšija.

Inspektori novosadske policije iste večeri su uhapsili, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo i on će biti priveden Višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

