SEVALI NOŽEVI I RADILE PESNICE POSLE SVAĐE U SAOBRAĆAJU NA ČUKARICI: Jedan ima prelom vilice, drugi posekotine

Tuča usred bela dana u Ulici Leposave Vujošević ispred broja 113 još se prepričava u beogradskom naselju Čukarica. U ceo slučaj umešala se i policija i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Dvojica muškaraca posle sukoba u toku vožnje rešila su da se i fizički obračunaju. Epilog su konstatovali lekari Urgentnog centra: Marko C. ima prelom vilice, a njegov "kolega" Nikola D. posekotinu na gluteusu.

Naime, muškarci su nakon verbalog sukoba tokom vožnje rešili i da na ulici raščiste ko je kriv. U tuči su koristili i nož i pesnice.

Nakon prijave policija je došla na mesto sukoba i privela Marka C. (28) i Nikolu D. (48).

- Oni su dali izjave i priznali da su se verbalno, ali i fizički obračunali zbog sukoba oko saobraćaju. Jedino što je jedan od vozača tvrdio da nije drugoga posekao već da je on to sam uradio u samoodbrani. Oni će biti saslušani u Drugom osnovnom javom tužilaštvu u Beogradu - kaže naš izvor i dodaje da su Marku C. lekari konstatovali tešku telesnu povredu, a Nikoli laku.

Dežurni tužilac izjasnio se da će oba vozača odgovarati krivično, ali da nije potrebno da im se određuje pritvor.

