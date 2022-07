TRAGIČNA SUDBINA FITNES TRENERA IZ BORČE: Nikola pronađen mrtav u svojoj teretani, sve mu krenulo po zlu posle ovog događaja

Nikola Restak (37) pronađen je 5. jula mrtav u svojoj teretani u Borči, a pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo. Restaka je, inače, u maju prošle godine u teretani pretuklo nekoliko muškaraca, a snimak stravičnog napada bio je objavljen na društvenim mrežama.

Nikola je sahranjen juče u Borči, a zasad nema zvaničnih informacija o tome kako je on preminuo. Komšije su ispričale za medije da je, navodno, presudio sam sebi.

- U maju prošle godine Restak je brutalno pretučen u svojoj teretani. Nakon toga morao je da ima nekoliko operacija oka, koje nisu dobro završene. Posle toga upao je u depresiju i navodno je pronađen obešen o spravu u teretani - pričaju komšije i dodaju da je Nikola posle tuče imao mnogo problema i da se dosta mučio.

Podsetimo, napad se dogodio u maju 2021. godine, kada su trojica muškaraca upala u Restakovu teretanu i počela brutalno da ga udaraju. Navodno, incidentu je prethodio sukob nesrećnog muškaraca sa bratom i prijateljem jednog od batinaša.

Trener Nikola Restak je nakon tuče ispričao za Telegraf da je sukob, zbog kog je pretučen, nastao oko automobila.

- Mi smo se porečkali oko automobila. Kada sam kupovao auto, rekao mi je da je urađen veliki servis, a kada sam mu isplatio novac rekao je da ipak treba nešto da sredim. To se završilo pretnjama da će doći i zapaliti mi automobil - ispričao je Restak tada.

Navodno, on je tada prepoznao jednog od napadača kao M. L. iako, nije mogao da dokaže vezu N. B. sa napadom, tvrdi da je batinaš spomenuo njegovo ime.

- M. L. je njega konkretno spomenuo. I nema nijedan drugi razlog, jer ja nikome ništa nisam dužan, dinara jednog u životu. Ne mogu da verujem da se to desilo. M. L. je u Borči strah i trepet. Kada smo bili u policiji on mi se unosio u facu. Sada se plašim za svoj život. Dosta mi je njegove tiranije, koji nikome ništa u Borči ne plaća, sve ide na strah i to niko ne sme da kaže, on pekaru ništa ne plaća i dosta mi je više toga - rekao je Restak.

Međutim, nakon tuče, tvrdi, nije odmah medicinski zbrinut. Iskoristio je priliku da ode do stana kako bi se presvukao i očistio krv.

