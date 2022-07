MARKO PRED MASAKR BIO NERVOZAN I ČUDAN: Saslušana devojka osumnjičenog unuka iz Zmajeva! KAMERE SNIMILE KAKO KASAPI DEDU I BABU

Novosadska policija intenzivno traga za Markom P. (29) iz Zmajeva, koji je osumnjičen za dvostruko teško ubistvo svog dede Dragana Manojlovića (74) i i njegove sestre od ujaka Zore Dakić (83), koja je iz Hrvatske došla pre par godina i od tada živi sa njim.

- Pretpostavlja se da nije daleko otišao, s obzirom da nije mogao da pređe granicu kolima jer nije imao ovlašćenja za džip koji je ukrao od pokojnog dede. Mladić se krije tu negde u okolini i u skorije vreme se očekuje njegovo hapšenje - kaže izvor Kurira.

foto: Drustvene Mreže

Kako dalje saznajemo od izvora bliskog istrazi, ceo događaj su zabeležile sigurnosne kamere.

- On je znao za kameru ispred kuće, koju je pre nego što je ušao unutra razbio sekirom koju je poneo kako bi počinio nezapamćeni zločin. Međutim, nije znao ili je zaboravio da kamera postoji i u kući, a upravo je ona sve zabeležila. Baka Zoru je jednim udarcem sekirom usmrtio, dok se na dedi iživljavao. Bukvalno ga je izmasakrirao do neproznatljivosti - objašnjava naš sagovornik.

foto: Kurir.rs/S.S.

Od tog momenta, njemu se gubi trag. Navodno, kako je rekla njegova devojka sa kojom živi u zasebnoj kući, ona ga je poslednji put videla u utorak ujutru, kada je otišao na posao. Kako je rekla u policiji, od tada joj se nije javljao.

- Kaže da joj je i prethodno veče bio čudan. Čak se nekome i požalila da ne zna šta mu je, kao da je malo psihički popustio, da ga mnogo voli i da bi volela da mu pomogne, ali ne može kada ne zna zašto je tako nervozan.Ona ne veruje da je on tako nešto mogao da uradi i da je on jako dobar - zaključio je naš sagovornik.

Podsetimo, u sredu veče policija je nakon poziva ćerke pokojnog Dragana, ušla u njegovu porodičnu kuću, gde su zatekli dva tela.

foto: Kurir.rs/S.S.

-Nesrećnici su ubijeni najverovatnije još u ponedeljak-utorak. Draganov nestanak bio je čudan porodici kada se nije pojavio na sahrani svoje sestre. Tada su ga zvali, ali se nije javljao. Oni su pozvali njegovu ćerku R. P., kako bi videli da li ona zna nešto o ocu, iako su svi znali da nisu u dobrim odnosima - rečeno nam je tada, dodajući da je Marko dedu već opljačkao pre godinu dana, kada je podneta krivična prijava jer mu je ukrao 20.000 evra.

-Ne znam šta da kažem. Da li je mogao iz koristoljublja da to uradi, da nije nekome dugovao ili da ga neko nije naterao. Nadamo se da će se sve razjasniti. Ono što znam je da on nije bio uopšte loš momak. Zašto je došlo do ovoga samo on zna - kaže jedna od rođaka osumnjičenog mladića.

Kurir.rs/ S.S.