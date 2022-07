40 DANA MAJKU NISU POLJUBIO, 40 DANA TEBE MAJKA ČEKA: Porodica ubijenog pilota obeležila tužan pomen POTRESNE PORUKE NAJMILIJIH

Porodica pilota Vuka Jolovića (31) kog je iz kalašnjikova, kako se sumnja, 29. maja brutalno ubio kuvar Đura N. (23) u Jakovu kod Surčina, obeležila je četrdesetodnevni pomen.

Podsetimo, zločin se dogodio ispred kuće osumnjičenog, a Jolović je likvidiran hicima iz kalašnjikova, nakon što je sa svojim bratom došao do kuće Đure N. Motiv ubistva nije sa sigurnošću utvrđen. I dok rođaci ubijenog tvrde da je Vuk stradao samo zato što je branio jednog maloletnika od Đurinog šikaniranja, Đura N. je na saslušanju priznao zločin i rekao da su ga ubijeni i njegov brat maltretirali tri godine jer navija za Partizan, a oni navodno za Zvezdu.

Na dan kada je porodica Jolović obeležila pomen, Vukova majka je na Fejsbuku napisala potresnu poruku.

- Četrdeset dana majku poljubio nisi, 40 dana majka tebe čeka. Boriće se majka za tebe, do kraja. Anđele majkin prvi - napisala je neutešna žena koja je okačila sinovu nasmejanu sliku. Ispod ove fotografije nizali su se komentari podrške i utehe.

- Od suza bi te napravili, zlato tetkino - napisala je jedna korisnica, dok su zatim nizale poruke: "Počivaj u miru sine moj. Bog neka ti podari rajsko naselje. grli brata svog Vlajka."

- Anđele naš! Oko moje najlepše. Dišeš. Tu si. Jedan mladić ispod fotografije ostavio je komentar koji deluje pomalo preteće, nakon što je "odgovorio" jednom korisniku na njegovu poruku.

- E, srce naše, za šta si dao život, ljubavi? Voli te tvoj drugi ćale - stoji u komentaru, a mladić odgovara:

- Nije dao, gnjida ga mučki uzela.

Inače, osumnjičeni Đura N. nakon hapšenja, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu gde je satima iznosio odranu. On je navodno priznao krivično delo, ali je tvrdio da se ne seća samog trenutka kad je ispalio hice.

Osumnjičeni je naveo i da su ga Jolović i njegov brat maltretirali tri godine, a da misli da je to zato što on navija za Partizan, a oni navodno za Crvenu zvezdu.

Brat opisao zločin

Sasuo rafal u Vuka

Miloš M., brat ubijenog Vuka Jolovića, koji je bio i očevidac zločina, ranije je za Kurir ispričao da su kobnog dana svi bili okupljeni u Jakovu i pekli jagnje u dvorištu, kada se pojavio Đura N. i napravio problem.

- Odjednom, Đura je izleteo u gaćama sa automatom i počeo da puca. Sakrio sam se iza nekog auta i molio ga da spusti pušku, a to su ponavljali i njegovi roditelji i brat. Rekao sam mu: "Đuro, pusti me da pomognem bratu, hoćeš li i mene da ubiješ?". On je odgovorio: "Tebe neću". Sasuo je još jedan rafal u Vuka - ispričao je Miloš.