KRIJUMČARILI VELIKE KOLIČINE NARKOTIKA?! Keljemendijev sin i muž "Zvezde Granda" terete se da su snabdevali drogom veliko tržište

U akciji "Rez" policije BiH prekjuče je uhapšen Elvis Keljmendi, sin Nasera Keljmedija, koji važi za narko-bosa, zajedno sa još šestoricom muškaraca, među kojima je i Ajlin Ahmić, suprug pevačice iz "Zvezda Granda" Slađane Mandić. Oni se terete za krijumčarenje velikih količina droge.

Uhapšeni se nalaze pod istragom zbog krivičnih dela organizovanog kriminala, a u vezi s međunarodnim krijumčarenjem i neovlašćenim prometom velikih količina opojnih droga, kao i drugim krivičnim delima.

foto: Facebook

Velike količine

- Prema prikupljenim dokazima, u predmetu u kojem je ostvarena značajna međunarodna saradnja, osumnjičeni su delovali kao organizovana kriminalna grupa s podeljenim ulogama i zadacima, koja je duži vremenski period vršila krijumčarenje i prodaju na ilegalnom narko-tržištu Sarajeva i drugih gradova velikih količina opojnih droga - prenose bosanske Nezavisne reči iz tužilaštva BiH:

- U okviru ove istrage istražuju se i tokovi novca stečenog nezakonitim aktivnostima, kao i oblici koruptivnog delovanja osumnjičenih. Nakon ispitivanja postupajući tužilac odlučiće o daljim koracima i nastavku istrage u ovom predmetu.

Ko je Elvisov otac Od švercera tekstila do narko-bosa Naser Keljmendi označen je od strane stranih bezbednosnih službi za najvećeg regionalnog narko-bosa. Kako se ranije pisalo, do osamdesetih godina Naserovi izvori prihoda dolazili su od šverca tekstila i zlata iz Turske, a tokom sankcija je promenio svoju delatnost u skladu sa situacijom, pa je tako počeo švercovati naftu, cigarete, narkotike, pa i oružje. Devedesetih, njegov posao doživljava procvat, a nekoliko puta nalazio se pred sudom zbog pokušaja ubistva, ubistava i organizovanog kriminala. U februaru 2021. uhapšen je u Loznici u jednom restoranu i priveden na informativni razgovor kao bezbednosno interesantna osoba, a nakon toga pušten je na slobodu.

foto: AP

Podsetimo, Elvis Keljmendi, najstariji je sin Nasera Keljmendija, najvećeg narko-bosa na Balkanu, kako ga je okarakterisala američka DEA, i ima još dvojicu braće - Liridona i Besnika. Zajedno s njima nalazi se na listi pripadnika kriminalnih kartela iz Latinske Amerike.

Elvisu Keljmendiju, podsetimo, suđeno je za teško ubistvo u pokušaju Elvisa Hodžića 2010, ali je optužnica preinačena nakon što je on priznao krivicu i tada je osuđen u Prištini na četiri godine zatvora. U žiži javnosti našao se ponovo 2017, kad je uhapšen zbog nasilja i ilegalnog oružja. Njega je tada prijavila devojka jer joj je, navodno, u stanu u Beogradu pretio da će je ubiti ako ga ostavi. Keljmendi je tada negirao vezu s devojkom jer je oženjen.

Milionska zaplena Pištolji, puška, bombe i droga Kako prenosi bosanski portal Kliks, u akciji hapšenja zaplenjeno je čak tri pištolja sa oko 50 metaka, automatska puška sa dva okvira i preko 20 metaka, kao i tri velika paketa suve biljke za koju se pretpostavlja da je marihuana. - Pored svega ovog pronađena je i jedna eksplozivna naprava, pnacir, velika suma novca, četiri ručna sata marke "Roleks", više mobilnih telefona, bankovnih kartica, kao i notesi - navodi se. Pored ovoga, privremeno su oduzeta i tri skupocena vozila marke "BMW", piše Kliks.

I ranije hapšen

Pored Keljmendija, u akciji bosanske policije uhapšen je i dubrovački MMA borac Ajlin Ahmić, suprug nekadašnje pevačice iz "Zvezda Granda" Slađane Mandić.

Ajlin i Slađana foto: Instagram/mrssladjanamandic

- Ajlin Ahmić hapšen je i ranije, i to nekoliko puta. U akciji "Piramida" bio je uhapšen 2017. i to sa još nekoliko saučesnika zbog iznude, dok ga je 2013. uhapsio hrvatski Uskok. Tada su mu pretresane kuće, a on je pušten uz kauciju, izrečena mu je kazna zatvora i novčana kazna - podseća izvor Kurira.

Bivši dečko Zabavljala se s Dejanom Matićem Supruga uhapšenog Ahmića Slađana Mandić poznata je javnosti kao učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" u sezoni 2012/2013, kad je bila finalistkinja, a takođe i kao bivša emotivna partnerka pevača Dejana Matića. Ona se udala za Ajlina Ahmića 2014, a kako Kurir nezvanično saznaje od izvora bliskog pevačici, ona je vrlo uznemirena zbog hapšenja supruga.

Kurir.rs/J. Mladenović - Lj. Stanišić

Bonus video:

01:40:22 USIJANJE 16.10.2021 DOBRIČANIN, RADULOVIĆ I OBRADOVIĆ: USPON I PAD DIJANE HRKALOVIĆ