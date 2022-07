NIJE DOVOLJNO ŠTO JE VELJIN KOLJAČ PRIZNAO JEZIVA UBISTVA: Da bi Lalić postao SVEDOK OKRIVLJENI treba da ispuni JOŠ 2 USLOVA!

Srđan Lalić, optuženi saradnik ozloglašenog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića moraće da ispuni tri uslova ukoliko planira da postane svedok okrivljeni u postupku koji se vodi protiv kriminalne grupe čiji je bio član.

"Nasmejani koljač" Lalić na prošlom pripremnom ročištu ozloglašenom klanu priznao je krivicu - da je počinio pet teških ubistava za koja se tereti. Njegov potez izazvao je šok u sudnici Specijalnog suda nakon čega je počelo da se prolama pitanje: "Da li će Lalić biti svedok saradnik?"

Institucija svedoka saradnika u Zakonu o krivičnom postupku ne postoji. Naime, ona je 2013. godine u izmenama Zakona o krivičnom postupku i sada se naziva "okrivljeni svedok". Takav svedok je i dalje na optužnici i njemu se sudi kao i njegovim saradnicima. Samo može da ispregovara za manju sankciju. Međutim, da bi neko dobio taj status mora ispuniti nekoliko osnova, piše Blic.

- Prvi uslov za zaključivanje sporazuma za "svedoka okrivljenog" jeste da on prizna da je počinio krivično delo. Drugo je da tužilaštvo proceni da je značaj tog iskaza za otkrivanje, dokazivanje ili sprečavanje krivičnog dela iz domena organizovanog kriminala pretežniji od posledica krivičnog dela koje je učinio okrivljeni saradnik.

Sud može da odbije rešenje o svedočenju

Takođe, zakon posebno zabranjuje da se ne može predložiti ovaj sporazum okrivljenom za koga postoji osnovana sumnja da je organizator kriminalne grupe - objašnjava zamenik predsednika Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Lazar Lazović.

Prema njegovim rečima, deo sporazuma o svedočenju okrivljenog jeste i mera za raspon kazne ili druge sankcije koja će biti izrečena.

- To može biti i odluka o oslobođenju od kazne ili obaveza javnog tužioca da odustaje od krivičnog gonjenja okrivljenog u slučaju davanja iskaza na glavnom pretresu u skladu sa obavezama iz sporazuma. Takođe, okrivljenom može biti umanjena kazna, ali uslov je da do kraja postupka i na glavnom pretresu sve ispriča - objašnjava Lazović.

On dodaje da ukoliko svedok okrivljeni ne ispuni neki od uslova iz sporazuma, sud može da odbije rešenje o svedočenju.

- Rešenje o prihvatanju sporazuma obavezuje prvostepeni sud i na višoj instanci pod uslovom da je okrivljeni saradnik u potpunosti ispunio stavke iz sporazuma - pojašnjava naš sagovornik i dodaje da status svedoka okrivljenog može da se dodeli od početka istrage, pa sve do presude.

Desna ruka organizatora klana

U praksi, to znači da Lalić, ali i drugi okrivljeni u postupku protiv Belivuka mogu tužilaštvu da ponude da svedoče u zamenu za manju kaznu, međutim hoće li to biti prihvaćeno zavisi od toga da li će njihov iskaz doneti istrazi više nego što je dobijeno materijalnih dokaza, odnosno da će otkriti nešto što do sada nije bilo poznato. Srđan Lalić bio je desna ruka Belivuka i Miljkovića, a kako ga tereti tužilaštvo učestvovao je u svim zločinima. Lalić je pored braće Budimir bio najbliži čovek od poverenja vođa klana.

Kako se sumnja, Lalić je bio saučesnik u ubistvu Aleksandra Gligorijevića Pukija. On je zajedno sa vođama njegovo telo isekao na komade, a potom samleo u mašini za mlevenje mesa.

Takođe, Tužilaštvo Lalića sumnjiči da je zajedno sa drugim okrivljenima savladao Gorana Veličkovića Goksija na jednoj njivi u blizini smederevskog puta uz reči "policija".

Potom je, sumnja se žrtvu strpao u automobil kojim je odvezen u kuću u Ritopeku. Lalić je između ostalog tamo mučio Veličkovića, a nakon što mu je Miljković odsekao glavu, zajedno su mu isekli telo i samleli u mašini.

Brutalnost Lalića, sumnja tužilaštvo, videla se i u ubistvu Lazara Vukićevića, gde je, kako se sumnja okrivljeni mučio žrtvu, a potom mu vrelom peglom prelazio po telu. Kako se sumnja, zajedno sa drugim okrivljenim za ovaj zločin ugušio je Vukićevića, a njegovo telo je samleveno u mašini.

Tužilaštvo sumnja da je učestvovao u svim ubistvima

U slučaju ubistva Zdravka Radojevića, Lalić, sumnja tužilaštvo, nije imao ulogu u samom ubistvu, ali ga je, navodi, tukao i mučio pre smrti. Isto to, sumnja se, radio je i sa Milanom Ljepojom, koga je vezao lisicama, a potom ispitivao, tukao i mučio. Ljepoja je udavljen, a Lalić je, kako se sumnja, sa Markom Miljkovićem bacio Ljepojine stvari u Dunav.

On je, sumnja tužilaštvo učestvovao u svim ubistvima, te bi ukoliko bi ispričao do detalja šta je ova grupa radila mogao da otkrije do sada nepoznate detalje i eventualno otkrije i druge zločine ovog klana.

To bi značilo da bi Lalić od najbližeg saradnika vođa klana, postao najvažniji svedok tužilaštva.

Inače, Lalić je postao poznat široj javnosti pošto se pojavila slika na kojoj se on zajedno sa Veljom Nevoljom kezi iznad tela jedne od svojih žrtava. Lalić je po zanimanju IT stručnjak koji je u Belivukovom klanu bio zadužen za nabavku i održavanje kriptovanih telefona sa aplikacijom Skaj, putem koje su kumunicirali i razmenjivali fotografije jezivih zločina pripadnici ozloglašenog klana, a takođe i čovek od poverenja kada je trebalo da se žrtve ispituju, muče, ubijaju, ali i kada su se rešavali tela.

Sa javnim tužiocem može da sarađuje i već osuđeno lice kako bi dobio neku povoljniju sankciju. Naime, on može da pa pristane da sarađuje sa tužiocem, te ukoliko tužilac proceni da ima od njega neke koristi u smislu dokaza i iskaza koje bi on dao može predložiti da su se kazna koju izdržava umanji.

Kurir.rs/Blic