STRAVIČNO! DOSAD NEZABELEŽEN SLUČAJ KRVNE OSVETE U CRNOJ GORI: Otac ubio komšije blizance, njegovom sinu presuđeno KAMENOM

Tadić ističe da je glavna razlika u tome što se kod krvne osvete ubica ne krije, dok kriminalni klanovi angažuju profesionalne ubice kao i celu logistiku koja bi isplanirala bekstvo nakon izvršenog ubistva.

- U zakonodavstvu se krvna osveta tretira i kao bezobzirna osveta. Što se tiče krvavih nizova, mora da se stavi jedna razlika. Krvna osveta ranije u CG, Albaniji podrazumevala je da onaj koji se sveti, ne krije se, već svesno ide na to. To mu je bio amanet. Kada je reč o kriminalnim klanovima, najčešće su to planirana ubistva. To znači da se angažuju profesionalne ubice, žrtva se prati, priprema se bekstvo ubice i tu učestvuje šira logistika. Takva dela se teško otkrivaju. Kada je reč o kriminalnim klanovima, tu ima elemenata krvne osvete, ali tu važe druga pravila - objasnio je Tadić.

05:17 OVAKO FUNKCIONIŠE KRVNA OSVETA! Novinar iz Crne Gore za Kurir TV izneo DETALJE stravičnog ubistva koji nigde nije ZABELEŽEN

Tadić je potom naveo primer krvne osvete koji datira još iz 1950. godine za koji navodi da nigde nije zabeležen.

- Iskoristio bih priliku da podsetim na zločin koji bi slikovito objasnio šta je krvna osveta. Slučaj se 1950-ih godina dogodio u jednom selu kod Podgorice. Čovek iz tog sela je surovo ubio komšije, blizance. Potom je uhapšen. On je ostavio porodicu u selu, imao je sina od 5-6 godina. Njega je kamenom usmrtila sestra blizanaca koji su ubijeni. Taj dečak je ni kriv ni dužan ubijen. Žena koja je ubila dečaka nije išla u zatvor, jer je krivicu preuzela na sebe njena sestra. Niko nije želeo da predoči istinu organima i u moralnom smislu to svirepo ubistvo deteta nije bilo osuđeno od sredine. To je strašan slučaj koji nije zabeležen u knjigama - ispričao je Tadić.

Kurir.rs/M.L.

