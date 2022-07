DOKAZI PROTIV STOLIĆA SU NEOBORIVI Stručnjaci o 1. presudi u slučaju Belivuk EVO ŠTA SU BIVŠEM INSPEKTORU OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI

Bivši inspektor SBPOK Božidar Stolić, prvi policajac koji je ušao u kuću strave, klanicu u Ritopeku, osuđen je na dve godine zatvora zbog odavanja službenih informacija o istrazi protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Osim toga, Stolić je dobio i pet godina zabrane rada u organima bezbednosti!

Navodi se da je informacije o Belivukovom klanu slao Berancu Filipu Goluboviću, a da je za to dobijao novčanu naknadu od 500 evra. Čuven je deo prepiske: "Velja se dobro drži ne govori ništa" koju je on preko skaj aplikacije poslao Goluboviću, takođe osuđenom na godinu i dva meseca zatvora. Gosti Usijanja na Kurir televiziji bili su Gordana Mišev, ekspert za bezbednost i Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca i policijskih starešina.

- Nezahvalno je sa moje strane da komentarišem kazne. Ono što je meni zanimljivo kao policajcu, to je što su dokazi koji su bili upereni protiv Stolića da su neoborivi i samim tim je osuđen. Na tužiocu je da li je zadovoljan ili će nastaviti gonjenje. Ovo je jedna kap da se sve reši. Celu jedinicu, sve kolege doveo je u jedan neprijatan položaj u svemu tome. Oni rade i trude se, a on to da radi - rekao je Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca i policijskih starešina.

Voditeljka Usijanja Silvija Slamnig pročitala je reči sudije sa suđenja Božidaru Stoliću.

- Što se tiče kazne, olakšavajuća okolnost za Stolića je to što nije osuđivan, porodičan je čovek, otac dvoje male dece, poštovao je sud, dok je otežavajuća broj radnji koje je izvršio, ali i društvena opasnost jer je policajac, čime je značajno narušeno poverenje građana u policiju - rekao je sudija, koji je osim zatvorske, Stoliću izrekao i kaznu zabrane da kao policajac radi pet godina.

Ali, na ovo je Marković imao sasvim primerenu zamerku.

- Čekajte, stanite, molim vas, pa kako bi mogao da bude policajac ili inspektor a da je osuđivan? - rekao je Blažo Marković.

Mišev naglašava sprege koje postoje u organizovanom kriminalu.

- Bez sprega u policiji vi nemate organizovani kriminal. Od same pojave Belivukovog klana zaista smo aludirali na to da su postojale sprege. Najzad je neko osuđen - rekla je Mišev u Usijanju.

Ko je "NN" osoba kojoj je Golubović dalje slao informacije o klanu? Da li su kazne koje su dobili Stolić i Golubović adekvatne? Šta je sa ostalim slučajevima koji su povezani sa zaštitom klana Belivuk-Miljković?

- Istraga mora da pokaže ko je NN lice. Belivuk nije nastao sam od sebe. Te strukture imaju veze u policiji koje su podmitili i podkupili, a naši policajci rade odgovoran posao - dodala je Mišev.

