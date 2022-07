OVO JE ZVEZDAN TRAŽIO ZA ATENTAT NA ĐINĐIĆA! Šok knjiga ubice zemunskog klana diže buru: Zveki je obična slina i smrdljiva pi*ka

Zvezdan Jovanović Zveki (57) je od vođe "zemunskog klana" Dušana Spasojevića tražio garsonjeru za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine.

Ove tvrdnje u svojoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko" izneo je Sretko Kalinić (48), osuđeni "zemunac" koji je o Jovanoviću napisao:

"Veliki Zveki je trebalo da dobije garsonjeru kada likvidira premijera. Ne može bolje! Patriota, a skroman! Je** ga, to se zove korupcija, a ne patriotizam. Bolje da je s Dušanom (Spasojevićem) dogovorio da mu sredi da dobije kuću na Dedinju. Dobio bi je sigurno, a on je tražio garsonjericu. Tako se dogovorio, prisustvovao sam kada su o tome razgovarali, kao i svakom njihovom sastanku".

Rafalnu paljbu po Jovanoviću Kalinić je izneo i zbog, kako kaže, lažnih optužbi njegovih vojnika.

"Mislio je da će se izvući za ubistvo premijera, zbog čega je lagao da su u to umešani njegovi vojnici. Izmislio je da je Tojaga trebalo 'zoljom' da gađa Đinđića. Ne znam kako ga nije sramota. Zvekija poznajem od 1993. godine iz jedinice čiji sam pripadnik bio. Svi smo ga poštovali u to vreme kao dobrog vojnika. Sada smatram da je prevarant, obična slina i smrdljiva pi*ka, a to mišljenje nikada neću promeniti. Izmislio je da sam ja učestvovao u pokušaju ubistva kod 'Limesa", piše Kalinić, koji izdržava kaznu od 40 godina zatvora.

Kalinić imenom ne spominje ko je vršio pritisak na Dušana Spasojevića da organizuje likvidaciju Đinđića, već sve pripisuje, kako kaže, "najjačoj organizaciji u Srbiji i regionu, koja i danas vedri i oblači na ovim prostorima".

Sretko Kalinić foto: Printscreen YouTube

NEUSPELI POKUŠAJ

Prema Kalinićevim tvrdnjama, Đinđić je trebalo da bude ubijen i pre 12. marta 2003. godine, ali je dojava stigla kasno.

"Jednom je neko kasno javio i veliki patriota Zvezdan Jovanović nije stigao da se namesti, pa je Điki ušao u zgradu Vlade. Na toj prostoriji (u Gepratovoj 14) su zamenili bravu da ne može niko da uđe. Nekoliko dana su čekali Đikija. Na kraju su ga dočekali i likvidirali sa dva metka. Aleksandar Simović je bio u prostoriji odakle je pucano na premijera i imao je zadatak da sobu polije flašom benzina i zapali je da bi uništio sve tragove. Znam za to jer sam prisustvovao svim njihovim dogovorima. Međutim, on to od straha nije uradio. Pobegao je i tako je sve sje*ao, a ostavio je i tragove", navodi Kalinić uz gomilu uvreda na račun brata Miloša Simovića, koga u čitavoj knjizi oslovljava sa Derpe Glavati Simović.

Zvezdan Jovanović foto: Profimedia

ZABORAVIO JE GDE SAM BIO

Otvorenu netrpeljivost prema Jovanoviću Kalinić pokazuje svakom rečenicom kojom piše o njemu.

"Zaboravio je da sam ostao u stanu na Voždovcu, dok je on likvidirao premijera. U to vreme sam spavao, probudio me je Kumov telefonski poziv. Kad sam se javio, rekao mi je da dođem po njega u Blok 23 na Novom Beogradu. Kad sam stigao tamo, Zveki patriota je bio s Kumom, pa sam ih obojicu odvezao u štek-stan na Voždovcu", opisuje Kalinić, koji je važio za surovog ubicu "zemunskog klana".

(Kurir.rs/Objektiv)