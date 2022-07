ŠOKIRAO SVE U PROGRAMU UŽIVO "ZORAN JE UBIO JELENU" Bivši načelnik policije javno tvrdio da zna ko je ubica

Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da Zorana Marjanovića osudi na 40 godina zatvora. Tužilaštvo ceni da je tokom postupka dokazano da je Marjanović svoju ženu, Jelenu Marjanović sa umišljajem ubio i to na svirep i podmukao način.

I dok javnost čeka na rasplet slučaja koji je šokirao Srbiju, podsećamo se da su postojali pojedinci koji su Zorana videli kao krivca od samog početka, a neki od njih javno govorili o tome.

Nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte Žarko Popović, izneo je javno i među prvima šokantnu tvrdnju, u programu uživo, da je Zoran Marjanović ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović. Na konkretno pitanje voditeljke da li on Zorana smatra ubicom, Popović je rekao da je on 99,99 odsto ubica.

- Zoran Marjanović je ubio Jelenu na lokaciji za koju još uvek ne znamo gde se nalazi.

- Vi mislite da ju je on ubio?, upitala je voditeljka.

- Da, 99,99 odsto je on ubica. Mi ne znamo mesto gde je ona zaista ubijena. Tek posle 16 dana posle ubistva je pretresena njegova kuća od strane Trećeg odeljenja policijske uprave. Dakle, ubistvo se nije desilo na tom nasipu u Borči. Jelena je u predelu temena glave dobila više dugačkih posekotina, rekao je on u jutarnjem programu TV Happy u decembru prošle godine.

Popović je rekao da je Zoran mrtvu Jelenu doneo na nasip i tu je bacio u kanal.

"Kada je to uradio njoj je patika spala. I onu plavu duksericu je on naknadno doneo i tu je bacio. Patika je nađena istog dana. Drugo, nigde oko kanala nema tragova tih patika. Blato oko kanala a patika čista. Na čarapi na njenoj nozi sa koje je spala patika nema blata", rekao je Popović. On je kasnije tokom emisije rekao da on ne optužuje Zorana Marjanovića, već da "izražava osnov sumnje da je 99,99 odsto on ubica."

Zoran Marjanović se, da podsetimo, izjasnio da nije kriv.

- Mirno čekam presudu, savest mi je čista. Istina je na mojoj strani, govorim je od prvog dana, nisam ubio suprugu. Svestan sam da je nekada put do istine težak i trnovit, ali nemam sumnju da će ona i na kraju ovog sudskog postupka pobediti. Takođe se nadam i da će jednog dana onaj ko je učinio ovo mojoj supruzi i majci mog deteta biti otkriven i najstrože kažnjen - rekao je Marjanović za Kurir.

Savić: Ovo traje punih šest godina, a moglo je da bude rešeno odmah Vladmir Savić, bivši pripadnik službe bezbednosti, istakao je da i dalje stoji pri svom stavu iz 2017. godine kada je rekao da svi dokazi ukazuju na to da je Zoran Marjanović ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović, najverovatnije zbog ljubomore. - Samo ubistvo, da kažem rijaliti-ubistvo obavijeno je velom tajni. Napravljen je niz propusta, mnogo toga je vodilo istragu u pogrešnom smeru. Ovo traje punih šest godina, a moglo je da bude rešeno odmah. Sve ukazuje da je suprug Zoran Marjanović ubio Jelenu. Od prvog dana ta istraga je usmeravana u pogrešnom smeru. To ubistvo je podstaklo ubistva drugih supružnika. Od tada se svakodnevno se događaju ubistva. Savršen zločin ne postoji, ali sama istraga je u javnosti terana u pogrešnom smeru - rekao je Savić u jutarnjem programu Kurir televizije.

