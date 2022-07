PORODICA JOŠ NIJE SAHRANILA IVANA KOG JE ŽENA ZABETONIRALA: Već 19 dana čekaju rezultate DNK analize, evo šta kaže brat žrtve

Prošlo je 19 dana otkako je u selu kod Leskovca pronađeno zazidano telo, za koje se sumnja da je Ivan Stojanović (40), a njegova porodica još uvek nema zvaničnu potvrdu da se radi o Ivanu, te s toga nisu ni preuzeli telo kako bi ga sahranili.

Podsetimo, da je Ivan najverovatnije mrtav saznalo se 28. juna, na dan pokopa njegove supruge Biljane (38), koja je izvršila samoubistvo, a za koju se sumnja da je ubila Ivana još pre tri godine.

foto: Facebook

- Filmski zločin u selu Veliko Trnjane otkriven je kada su Biljanina deca, posle njene sahrane, pronašla očev pasoš u kući i o tome obavestila strica, inače pripadnika MUP. Inače, rodbina je sve vreme mislila da je Ivan u Rusiji. Njegov brat došao je tog 28. juna u kuću i u pomoćnoj prostoriji pronašao zazidano telo, a kada je sklopio kockice i shvatio da se sa Ivanom niko osim Biljane nije čuo pune tri godine, posumnjao je da je reč o lešu njegovog brata - podseća naš izvor.

Telo je otkriveno pre 19 dana, nakon čega je poslato na obdukciju i DNK analizu, od kada porodica nema novih informacija.

- Još uvek ne znamo ništa, čekamo na rezltate DNK analize. Deca su kod kuće, najstarija ćerka je saznala za zločin na početku, a mlađoj smo morali da kažemo nedavno. Potreseni su i uznemireni, ali nama ne ostaje ništa više osim da brinemo o njima i potrudimo se da im obezbedimo najveći mir. Ostali su u porodičnoj kući i stalno je neko sa njima - rekao je za Kurir Ivanov brat i dodao:

-Ne znam kad će se ova agonija završiti ni kada ćemo moći da preuzmemo telo, a brinem se za decu.

foto: Facebook

Podsećamo, Biljanino telo pronađeno je u šupi na belom čaršavu i jastuku, a pored je bila nekakva bočica, pa se sumnja da se otrovala. Nakon Biljanine sahrane njegov brat Nenad je došao do kuće kako bi sklonio oružje brata, jer je bio lovac kada je otkrio da je oružje odjavljeno, a neposredno nakon toga mu je bratanica rekla da je pronašla pasoš. On otkriva da je u istom razgovoru sa decom svog brata saznao da u kući imaju zlato.

- Bratanica mi je rekla da ne idemo u prostoriju koja se nalazi do one u kojoj se Biljana ubila, jer se tu nalazi zazidano zlato. Ta soba bila je zaglavljena grančicom, a u njoj je bilo sena i šuški kukuruza. Videli smo ozidan deo u veličini bureta sa zidom. Krenuli smo da lupamo i čupamo beton i cigle. Odvratan miris proširio se prostorijom, upalio sam lampu i video lobanju. Izašao sam napolje, popio vodu i odmah pozvao policiju - pričao je ranije Nenad.

foto: Kurir

U prvom momentu, kako navodi, od šoka nije ništa shvatio.

- Lobanja je imala malo izbačeno čelo kao moj brat i odmah me podsetila na njega. Počeo sam da povezujem stvari, on se nije javljao, niko ga nije čuo, niko ga nije video. Nisam bio siguran stopostotno, ali posumnjao sam da je to telo mog brata, činjenice su bile očigledne - navodi Nenad.

Par dana nakon toga najstarija ćerka je saznala za stravičan događaj kada je rešila da ode na majčin grob kako bi zapalila sveću.

- Njihova ćerka saznala je za celu priču. Pošto je bila subota, dan kada se ide na groblje, skupila je snage i otišla. Zapalila joj je sveću i onda izustila jednu jezivu rečenicu: "Ovo ti je, monstrume, prva i poslednja sveća koju sam ti zapalila, više ti nikada na grob neću doći, ubila si mi tatu!", a potom je otišla - rekao je ranije Nenad za Kurir.

Kurir.rs/ A.S.