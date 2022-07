ZAŠTO MALI SENTA ĆUTI U TUŽILAŠTVU: Da li policijski inspektor Milenković nešto krije?

Policijski inspektor Slobodan Milenković, poznatiji pod nadimkom Mali Senta, koji je odlukom ministra policije Aleksandra Vulina oslobođen čuvanja tajnosti podataka za potrebe davanja iskaza pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, i pored toga odbio je po drugi put da u tužilaštvu, u svojstvu građanina, iznese svoja saznanja i odgovori na pitanja koja interesuju istražne organe.

Kako je Kurir objavio, iz tužilaštva je saopšteno da je ovakvu odluku doneo jer je u toku podnošenje ustavne žalbe Ustavnom sudu, zbog povrede prava na život, kao i pritužbe Zaštitniku građana zbog nezakonitosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.

foto: Nenad Kostić

Sagovornici Kurira ukazuju da je ovakva odluka Malog Sente, koji je nadimak dobio po ocu koji je čuvao Slobodana Miloševića, neobična.

- Milenković je u tužilaštvo pozvan u svojstvu građanina, a ne osumnjičenog, što je velika razlika. Naime, neobično je da Milenković u tužilaštvo, s kojim inače zbog prirode posla i funkcije koju obavlja, gotovo svakodnevno sarađuje na radnim zadacima, dolazi u pratnji obezebeđenja. Još čudnije je da odbija da sa zvaničnom državnom institucijom, čija je uloga, baš kao i njegova, borba protiv kriminala, iznese svoja saznanja o eventualnim krivičnim delima - kaže sagovornik Kurira.

On napominje i da, s obzirom da predmet nosi oznaku tajnosti i da nije dozvoljeno iznositi konkretne podatke, javnost samo može da nagađa o tome o čemu je Milenković odbio da govori.

foto: Nenad Kostić

- Kada je prvi put u pratnji svog izabranog advokata, koji zapravo i nema potrebe da prisustvuje, jer se Milenković saslušava kao građanin, a ne osumnjičeni, odbio da odgovara na pitanja to je obrazložio time da nije oslobođen čuvanja službene tajne. Sada, kada je oslobođen toga, ne postoji ni jedan razlog da ne odgovori na pitanja, osim ukoliko nekoga ili nešto krije. U suprotnom, nema razloga da ne iznese svoja saznanja, pa čak i ukolio se ona tiču toga da li je koristio Skaj aplikaciju ili ne - dodaje sagovornik Kurira.

On podseća da su u tužilaštvu u toku provere zakonitosti radi Milenkovića. - Ukoliko nema šta da krije, i ako je sve urađeno po zakonu, nema sumnje da je u interesu samog Milenkovića da se to u nadležnoj instituciji do kraja razjasni i rasvetli - zaključuje sagovornik Kurira.

(Kurir.rs)