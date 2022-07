EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! KLANICA 2: Nikad viđene slike kuće strave u Surduku! OVDE SU BELIVUK I EKIPA SPALILI I IZMRVILI UBIJENOG

Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kako je otkriveno posle njihovog hapšenja 4. februara prošle godine, imala je kuću strave u naselju Ritopek i u njoj tajni podrum u kom je mučila, ubijala, kasapila i mlela žrtve. Međutim, nedavno je tokom istrage otkriveno i da je u mestu Surduk postojala još jedna vikendica pored reke, kod koje su zapalili, a potom macolom smrvili telo pokojnog Gorana Mihajlovića.

Na dosad neobjavljenim fotografijama vidi se mesto zločina na kom su spalili ostatke Mihajlovića, ali i kuća koju su koristili u ovom mirnom mestu. Zasad nije utvrđeno da li su je odabrali slučajno ili ih je neko uputio na baš tu kuću.

Niko ne živi tu

- Na fotografijama se vidi da je nova kuća sređena, ali da u njoj niko ne živi, dok je druga, stara kuća u dvorištu zapuštena - objašnjava naš sagovornik. Zločin se, podsetimo, dogodio početkom aprila 2019, a osim Belivuka i Miljkovića, kako se sumnja, u njemu su učestvovali i Vlade Draganić, Miloš Budimir, kao i svedok-saradnik Nikola Spasojević.

Čistili sonom kiselinom

Macolom sitnio neizgorele delove tela

Podsetimo, u dvorištu kuće na samom placu Belivuk je navodno naređao korišćene automobilske gume, ćumur, a onda su na lomaču stavili telo ubijenog. Polili su ga benzinom i zapalili. Kad se vatra ugasila, Belivuk je uzeo macolu i smrvio neizgorele ostatke, a onda su mesto zločina polili sonom kiselinom.

- Usitnjene ostatke Belivuk je stavio u džak, a onda su ih odvezli do Pupinovog mosta i bacili u Dunav - utvrđeno je tokom istrage. Svedok-saradnik, međutim, otkrio je da su u staroj kući ostavili džakove "iste kao one koje je ranije viđao u Ritopeku". - Stavili su ih u šupu - objasnio je on.