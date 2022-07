UBICU UHVATILI PRE NEGO ŠTO SE DOKOPAO ZATVORSKE KAPIJE! Evo ko je osuđenik koji je uspeo da pobegne iz zrenjaninskog zatvora

Prava drama dogodila se u Okružnom zatvoru u Zrenjaninu u noći između nedelje i ponedeljka kada su tri lica pokušala da pobegnu iz te kaznene institucije. Jedan zatvorenik je u svojoj nameri uspeo i za njim je u toku intenzivna potraga policije!

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kažu da su tri lica uspela tokom noći da napuste sobu u kojoj su bili smešteni u OZ Zrenjanin, te da je jedno lice sprečeno u bekstvu brzom reakcijom pripadnika zavodske Službe obezbeđenja, drugo lice je ubrzo pronašla policija dok za trećim licem policija intenzivno traga.

- Sve ukazuje da su ova lica iskoristila činjenicu da su bila smeštena u delu zavoda koji se koristi kao pritvor zbog popunjenosti kapaciteta usled izdvajanja dela zavoda za karantin za izolaciju lica koja mogu da unesu kovid. U tom delu zavoda, koji datira iz 19. veka, trebalo je nedavno da bude postavljena nova žilet žica, ali se na uvoz ovog materijala već neko vreme čeka zbog situacije sa protokom robe u celoj Evropi zbog trenutnog stanja u Ukrajini. Uprava utvrđuje sve okolnosti ovog događaja - kažu nam nadležni iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Pokušao da pobegne i ubica

Kako se nezvanično saznaje, jedan od begunaca osumnjičen je za krivično delo ubistvo i on brzom reakcijom zavodske Službe obezbeđenja nije uspeo ni da napusti sobu u kojoj je boravio, piše Blic.

- Osumnjičeni za takva krivična dela uvek su prioritetni i na sreću ta osoba nije uspela ni da napusti sobu. Drugi zatvorenik koji je uspeo da se "provuče" pored stražara odmah je uhvaćen a u pritvoru se nalazi zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice. Treće lice koje je uspelo da pobegne i za kojim se intenzivno traga osumnjičen je da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda - objašnjava izvor.

Ono što najviše čudi, kako tvrdi naš sagovornik, jeste činjenica da je begunac za kojim se traga trebalo uskoro da izađe iz pritvora.

- On se nalazio u pritvoru zbog nanošenja teških telesnih povreda i odlukom suda njemu je pritvor isticao 7. avgusta tako da nam njegovi motivi za bekstvo uopšte nisu jasni. Svi se pitamo zašto je to uradio kada bi se za malo više od dve nedelje našao na slobodi - priča naš izvor uz napomenu da se nada da će i on uskoro biti pronađen i vraćen u zatvor jer nije reč o nekom "ozbiljnom kriminalcu" osumnjičenom za teža krivična dela.

Drugo bekstvo iz srpskih zatvora za nedelju dana

Podsetimo, prošle nedelje je iz KPZ u Nišu pobegao osuđenik S. P. (32) iz Tutina a par sati kasnije pronašla ga je policija u Kruševcu. S. P. se 12. jula oko 13 sati udaljio iz prostora KPZ u Nišu i za njim je odmah raspisana poternica.

Brzom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu i Kruševcu on je pronađen oko 15 sati u Brzeću u automobilu svoga brata i sproveden je na dalje izdržavanje kazne.

Kako su tada nezvanično preneli mediji, begunac je stariji brat Sameta Pepića (25) iz Tutina koji je nastradao u masovnoj tuči na groblju nakon sahrane u kojoj su navodno učestvovale dve porodice koje su godina u zavadi. Samet je ubijen u masovnoj tuči koja se dogodila na prostoru sela Drage na Mehovom Kršu.

Kurir.rs/Blic