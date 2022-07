UHAPŠEN RAZBOJNIK IZ ZRENJANINA (40): Upao u trafiku, radnicu naterao da legne na pod pa uzeo novac, telefone i cigarete

određeno zadržavanje do 48 časova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, efikasnim radom, rasvetlili su razbojništvo i, po nalogu osnovnog javnog tužioca, uhapsili J. C. (40) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, otuđenjem novca i stvari.

Sumnja se da je on, 17. jula ove godine u večernjim časovima, u Zrenjaninu, ušao u trafiku i naredio radnici da legne na pod, zatim je iz fioke uzeo 30.000 dinara, sa pulta dva mobilna telefona i četiri paklice cigareta, nakon čega je pobegao.

J. C. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

