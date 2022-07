ISTRAGA O PRIPREMI LIKVIDACIJE: Šarić se opet suočava sa svedokom-saradnikom?

Nebojša Joksović, svedok-saradnik u postupku protiv Darka Šarića i ostalih optuženih za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, sutra bi trebalo da bude saslušan kao svedok u istrazi koja je krajem maja pokrenuta zbog sumnje da su Pljevljak i ostali osumnjičeni planirali i pripremali njegovu likvidaciju.

Joksović je, podsetimo, školski drug Darka Šarića koji je posle hapšenja u akciji "Balkanski ratnik", pokrenutoj 2009, odlučio da postane svedok-saradnik. On je tada pušten iz pritvora i prebačen na tajnu lokaciju, na kojoj ga čuva policija. U pratnji policije dolazio je i u Specijalni i Apelacioni sud, ali i u Palatu pravde, gde mu se sudi za zloupotrebe.

Koristio pravo

- Ukoliko Darko Šarić bude zatražio, i on će iz pritvora biti doveden i moći će da postavlja pitanja Joksoviću. Do sada je to pravo uvek koristio - objašnjava sagovornik Kurira.

Osim Šarića, naredbom Tužilaštva za organizovani kriminal istraga za to krivično delo pokrenuta je i protiv advokata Dejana Lazarevića, Bojana Stanojkovića, Danila Odovića, Stefana Andrejića, Milana Vučinića i Uroša Radovanovića, koji se ranije prezivao Mišić.

foto: Printscreen Pobegao pred Šarićevo hapšenje Iz Crne Gore isporučen policajac Danilo Stojanović, policajac koji je uhapšen u Crnoj Gori po poternici Srbije zbog sumnje da je pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića, juče je izručen Srbiji. - Srbija ovo lice potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega, shodno naredbi Tužilaštva za organizovani kriminal zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu - navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje da je lice predato policajcima MUP Srbije na graničnom prelazu Dobrakovo. Stojanović je, kako se sumnja, iz Srbije pobegao noć pred Šarićevo hapšenje, a u rodnim Beranama uhapšen je četiri dana kasnije, 18. aprila.

- Oni se sumnjiče da su pripremali Joksovićevu likvidaciju, kao i da su postavili bombu ispod kola Gorana Nikolaševića, s ciljem da diskredituju Joksovića kao svedoka-saradnika i svale krivicu za to na njega - saopštilo je ranije tužilaštvo. Na saslušanju povodom ovih optužbi u tužilaštvu Darko Šarić je negirao krivicu.

Oni se, kako je tužilaštvo saopštilo, terete da su od kraja jula 2020. godine, pa do 15. avgusta 2020. u Beogradu i Valjevu imali nameru da diskredituju Nebojšu Joksovića kao svedoka-saradnika. Komunicirali su, kako se navodi, preko kriptovane aplikacije Skaj. Navodno, plan je bio da se Joksović likvidira za vreme poznate manifestacije na Drini.

foto: Dado Đilas, Privatna Arhiva

Tenzije

Darko Šarić i Nebojša Joksović sreli su se u martu ove godine u Apelacionom sudu u Beogradu, koji je otvorio glavni pretres pre donošenja odluke o Šarićevoj krivici za šverc 5,7 tona kokaina. Pre početka ispitivanja sudija ih je upozorio da se ne raspravljaju.

- Ne brinite, sudija, bile su veće tenzije pre - odgovorio je Šarić sudiji i počeo sa ispitivanjem svedoka-saradnika.

Šarić: Stavljaš mi na teret da sam finansirao nabavke kokaina. Konkretno odgovori, kada, gde, kome?

Joksović: Ja nikad nisam video da si ti nekome davao novac. Nisam video da si nekad kupovao, ja sam objasnio.

Darko Šarić, podsetimo, uhapšen je 14. aprila, nakon što je odlukom Apelacionog suda posle sedam godina, 24. decembra prošle godine, prebačen u kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Kurir.rs