LJILJANA STANIŠIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV OTKRILA: Zoran Marjanović mi je rekao da kad se bude saznalo ko je ubica, URADIM OVO!

Viši sud u Beogradu doneo je danas presudu kojom je Zoran Marjanović proglašen krivim za ubistvo supruge i pevačice Jelene Marjanović. U vezi sa ovom temom novinarka Kurira Ljiljana Stanišić je ekskluzivno otkrila nekoliko detalja u vezi sa Zoranom Marjanovićem.

- Zoran Marjanović je mene u samim razgovorima uveravao da on nije kriv. Da nema veze sa tim. Ono što mi je ostalo upečatljivo i to ću sada ekskluzivno reći, jeste jedna naša prepiska u gluvo doba noći, jer je on tekstopisac, muzičar i uglavnom je noću bio budan - rekla je novinarka Kurira Ljiljana Stanišić ekskluzivno i dalje otkrila:

- Rekao mi je: "Ljiljo, kada se bude saznalo i objavilo i kada mediji budu dobili informaciju, ko je to uradio, molim te pozabavi se sa tim kakav je psihološki profil tog monstruma iz ranog detinjstva. To je meni ostalo upečatljivo - rekla je Lilja Stanišić.

00:39 Ekskluzivno: Evo šta je Zoran Marjanović rekao Ljiljani Stanišić

