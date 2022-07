DOK SU TRAŽILI JELENU, MARJANOVIĆI PRALI VEŠ! Evo kako je izgledao momenat kada je porodica saznala da je pevačica PRONAĐENA MRTVA

Zoranu Marjanoviću, juče je u Palati pravde izrečena presudaubistvo supruge Jelene na nasipu u Borči, 2. aprila 2016. godine

Privatni detektiv Uglješa Grgur je gostujući u Specijalnoj emisiji na TV Pink posvećenoj slučaju koji je potresao javnost, zbunio i podelio srpsku javnost i stručnjake, rekavši da je na osnovu neposredih saznanja iz predmeta i sam znao da će biti osuđen na 40 godina.

- Odmah nakon što je izrečena presuda trebalo mu je staviti lisice, kako ne bi uznemiravao javnost, a i zbog bojazni od bekstva - rekao je Grgur i dodao da ne veruje da je medijski pritisak uticao na policiju, tužilaštvo i veštake.

foto: Damir Dervišagić

- Bilo je propusta u samoj istrazi. To se svuda u svetu dešava i u jakim razvijenim zemljama sveta, mnogi slučajevi se ne rasvetle ni za 20 godina. Mogao bi dobiti doživotnu kaznu zakona, ali se izvukao - rekao je Grgur i dodao da niko od članova njegove porodice nije svedočio.

- Mislim da je Zoran dobio zasluženu kaznu, ali strahujem da je imao pomagače i saučesnike, rekao je Grgur.

Advokat Zora Dobričanin je ukazala da se dešavalo da dosta osuđujućih presuda, koje su kasnije preinačene u oslobađajuće. Dobričanin ima pozitivno mišljenje o sudiji koja je donosila odluku, te napomenula da je reč o osobi koja ne sluša "sufliranja sa strane".

- Privilegovani svedoci, a to su svi članovi porodice u ovom slučaju, imaju pravo da ne svedoče. Stvar je koncepcije odbrane da li će ih izvesti pred sud. Ne bih se mešala u taktiku kolega. Članovi porodice osumnjičenih su uvek najtanja karika i ne izvode se pred sud osima ako ne mogu da iznesu alibi ili neke dokaze - istakla je Dobričanin.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Jelena Krsmanović, Porodica, K

On je napomenula da je mala Jana najveća žrtva svega što se dešavalo. Dobričanin je rekla da je odbila da zastupa Zorana Marjanovića u momentu kada je shvatila da bi mogao da bude osumnjičen za zločin.

Novinarka Kurira Ljiljana Stanišić je navela da je na nasipu u Borči na dan nestanka Jelene Marjanović od početka bila čudna atomosfera, a porodica je bila uznemirena.

- Prva izjava Zorana Marjanovića je bila da je Jelena trčala tri kruga pa nestala. Bilo mi je čudno što smo svi mi bili na nasipu, a ne u kući. Došla je policija, uzeli su izjavu od Zorana, došli su i psi tragači. Te večeri Jelena nije pronađena, nikakav trag, bilo je jedan sat posle ponoći - rekla je Stanišić.

foto: Jelena Rafailović

Kako kaže u momentu kada je policija pronašla Jelenino telo, a to je bila nedelja, nalazila se u kući Zorana Marjanovića i sedela je sa njegovim ocem.

- Vladimir i njihova kuma Vera su me dočekali na stanici. Primio me u studio gde je Zoran radio. U kući je bila velika tenzija., mi smo tada sumnjali da je oteta, jer su nam to tako predstavili. Niko nije ni pomišljao na ubistvo. Vladimir je govorio da je najbolja snajka, uzorna majka, dobar čovek.

- Zoran je bio u policiji. Vladimir je izuzetno prijatan, za snaju je imao samo lepe reči. Saopštila sam mu da je pronađena mrtva, uhvatio se za glavu...pitao se kako će reći Zoranu, plašio se da će se ubiti. Kada je nazvao, čuo se jauk, sve je bilo vrlo uverljivo - navela je Stanišićeva.

foto: Privatna Arhiva, MUP

Vladimir se vratio, tražio mi je još detalja gde je pronađeno telo, u kakvom je stanju. Ja to nisam znala da mu kažem. Otišao je u neku prostoriju i iznosi torbu u kojoj je bio samostrel i kaže da mora da nađe način da saopšti Zoranu da je Jelena mrtva - navela je Stanišić i dodala da je došla vaspitačica i odvela malu Janu. Ona je ukazala da joj je za oko zapao jedan detalj - u kući je radila veš mašina.

- Tada sam i saznala da je Zorica bavi nadrilekarstvo, jer sam odlazeći do toaleta videla sobu prepunu ikona, sa stolim na kojem je bio neki lavor. Nakon toga je ona to i priznala- navela je Stanišić.

Kako je rekla, Zoranov sin je imao posle informativnog razgovora komentar koji je njoj zaparo uši - aludiralo je na to da su problemu. Forenzičar Časlav Ristić je istakao da ne postoji savršeni zločin ne postoji.

- Marjanović je osuđen po svim tačkama, nije sudiji bilo lako da donese ovako visoku kaznu. Da je sudija imala bilo kakvu dilemu, pustila bi ga. Na osnovu svih dokaza i ranije sam tvrdio da je Zoran ubica -rekao je Ristić.

Prema njegovim rečima, zanimalo ga je kako će sudija tumačiti blato pronađeno na pantalona.

- Upravo su pantalone izuzete iz mašine za veš. Uvek kada je ubijena žena, prvo se cilja na muža ili supruga - rekao je Ristić i dodao da je prvi put blato uzeto kao dokaz.

Kurir.rs/Pink