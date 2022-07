DESET DANA ŽIVELA SA MRTVOM MAJKOM, TRAŽILA GROBARU DA JOJ ISKOPA RAKU U DVORIŠTU? Novi detalji horora kod Lazarevca

Telo starice M. K. (78) pronađeno je zakopano u dvorištu porodične kuće u selu Leskovac kod Lazarevca, a meštani tvrde da je njena ćerka kada je majka preminula zvala čoveka koji kopa grobove i tražila mu da iskopa raku, što je on odbio!

Podsetimo, komšije su policiji prijavile da M.K. ne viđaju danima, a kada je patrola došla, Ž. M. je rekla da joj je majka pre desetak dana umrla od korone i da ju je ona sahranila u dvorištu. Patrola je, u dvorištu kuće, pronašla humku, a kada su je otkopali u njoj je pronađeno telo žene.

- One su se u selo doselile posle rata u Hrvatskoj i kupile ovde kuću. Baka je bila u lošem stanju, navodno, jer je svedočila stradanju sina i supruga - pričaju komšije:

- Priča se da je ćerka u petak otišla kod komšije i zamolila ga da joj pomogne da iskopa grob, ali da ju je on odbio. Neverovatno nam je da je on to prećutao svima, ne znamo zašto nije rekao šta se desilo u kući - kažu komšije i dodaju da je i ćerka bila lošeg zdravstvenog stanja.

Posle pronalaska tela uviđaj na mestu na kome je M. K. zakopana obavio je zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu i naložio obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti, kao i druge neophodne provere.

