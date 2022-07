DIJANA HRKALOVIĆ PROGOVORILA O UBISTVU JELENE MARJANOVIĆ Mi u policiji smo odmah znali KO JE UBICA, a ako mene pitate OVO JE MOTIV

Dijana Hrkalović, biša državna sekretarka, otkrila je svoja saznanja o ubistvu pevačice Jelene Marjanović za koje je nedavno, prvostepenom presudom osuđen njen suprug Zoran na 40 godina zatvora.

Ona je odgovarajući na pitanje novinara Milomira Marića o tome šta zna o slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović odgovorila:

- Ja jesam bila u MUP-u tada, ali nisam bila direktno nadležna za tu istragu ubistva, kao što nisam bila nadležna ni za jednu istragu ubistva. Žao mi je što mediji napadaju način vođenja te istrage tada, jer je istragu vodio sada pokojni inspektor Dejan Jović. Oni time što napadaju način vođenja te istrage de fakto napadaju čoveka koji ne može da se brani, koji je sada pokojan i to prosto nije humano, nije ljudski - izjavila je Hrkalovićka, prenosi Hepi.

Ona je dodala da je policija već nakon prvih nekoliko dana bila svesna da je njen suprug odgovoran za ovaj zločin iz strasti.

- Mi smo već u prvih nekoliko dana znali da je Zoran Marjanović ubica. Sad kako, zašto i tako dalje, to je apsolutno bio zločin iz strasti, što je bilo jasno. Ona je klečala, molila da je ne ubije. Po mom mišljenju je tu apsolutno motiv posesivnost. To su sve poznate stvari, ta presuda je konačno stigla, ali nešto drugo bih ja tu želela da istaknem, šta je meni bilo upečatljivo. 1990. godine Zoran Marjanović, tada desetogodišnjak, po nagovoru svoje majke po mojim tadašnjim informacija, cela porodica je bila jako čudna, daje intervju u kome govori o putovanju u „astralni svet“. Dete od 10 godina priča o putovanju u „astralni svet“, o nekim „astralnim projekcijama“ i kada ga novinarka pita: „Šta je to astralni svet?“, Zoran Marjanović odgovara to je svet mrtvih. On kroz snove ime te vizije, putuje po tim nivoima, kaže ima četiri negativna nivoa, i sedam pozitivnih, a na pitanje: „Kakvi su ti negativni nivoi?“, on odgovara kako su to nivoi vezani za ubice. Dete od 10 godina priča o ubicama, o „Gradu mrtvih" - rekla je Hrkalovićka.

O navodima da je Jelena Marjanović tada bila u vezi sa nekim čuvenim političarem, ona je istakla da nije džabe rekla da je motiv ubistva posesivnost.

- Ja, Mariću, nisam džabe rekla da je motiv najverovatnije posesivnost i da je zločin iz strasti. Ako sam ti to rekla to može da znači samo, a posesivnost jednako ljubomora i još tu ceo paket, tako - otkriva dijana Hrkalović.

Bivša državna sekretarka izjavila je da je samo bilo potrebno vreme da se sve složi što se tiče dokaza.

- Taj čovek je ubica. Tu bolesnu atmosferu u porodici smo primetili još prvog dana, to javnost zna. Ništa ja ovde sada novo ne iznosim. Taj slučaj je od strane policije rešen u prvih par dana. Kažem vam mi smo već u prvih par dana znali da je to Zoran Marjanović. Tu nema neke mistifikacije, prosto je samo trebalo vreme da se sve složi što se tiče dokaza i onda da se presudi ovako kako je presuđeno - rekla je ona.

Ona je dodala da javnost treba da osudi Zorana Marjanovića, onako kao što ga je i sud osudio, kao svirepog ubicu.

- Meni je žao što je mišljenje javnosti podeljeno oko tog čoveka. Ja ću još jednom da podsetim, Jelena je klečala na kolenima, molila tog čoveka da je ne ubije. Dakle, onaj deo javnosti kome je žao tog čoveka, koji ga podržavaju i koji na bilo koji način tu sad prave "špansku seriju" umesto da ga osude, onako kako jeste osuđen, zakonito i sudski, na 40 godina zatvora kao ubicu, kao svirepog ubicu. Žena ga je molila na kolenima. Ne treba mistifikovati stvari, žena je klečala, plakala, molila ga da je ne ubije. Mislim da tu treba staviti tačku i osuditi tog čoveka, kao što ga je sud osudio, za svirepi zločin iz strasti - zaključila je Hrkalovićka.

